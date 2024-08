L’oro di Alessia Orro non è una medaglia qualsiasi. È un segno che identifica. Il suo sorriso è stato più volte esaltato durante il torneo olimpico. La regia internazionale ha evidenziato, nelle immagini trasmesse in tutto il mondo, la leggerezza e la felicità che l’atleta di Narbolia ha regalato in queste due settimane a Parigi.

«Alessia Orro è la massima espressione del volley», afferma il presidente regionale della Fipav Eliseo Secci, «grazie a lei stiamo vivendo emozioni indimenticabili e una giornata unica. Di quelle che lascia il segno nella vita di chiunque è vicino al mondo del volley in Sardegna. Ora attendiamo l’effetto traino, sull’onda dell’entusiasmo per l’impresa di Alessia e della Nazionale. Nell’Isola», prosegue Secci, «c’è un seguito non indifferente e posso affermare che le società stanno facendo e faranno tanto. Noi abbiamo l’attenzione delle istituzioni, il sostegno delle famiglie, manca purtroppo una maggiore presenza degli sponsor privati».

Vincenzo Ammendola, dirigente del Cus Cagliari e consigliere federale, è a Parigi, in piena festa azzurra. «La nostra Alessia ha una caratteristica unica. Quella di essere felice quando gioca, uno stato d’animo evidente. Anch’io, dopo l’oro olimpico, sono certo del prossimo effetto traino. Accadrà», secondo Ammendola, «perché Alessia Orro (e l’Italvolley) ha trasmesso atteggiamenti positivi e momenti di condivisione. Come l’incoraggiamento alle avversarie dopo la sconfitta in finale, e il giro dell’Arena Sud con la bandiera dei Quattro Mori. In Sardegna il volley è seguito, con palazzetti gremiti, con il Cus Cagliari seconda società della serie A3 per numero di spettatori. Ora lo sarà ancora di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA