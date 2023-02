«Stiamo uniti e ora a Venezia a fare la partita» 

Era dal 15 ottobre, quando uscì per infortunio col Brescia all'intervallo, che Edoardo Goldaniga aspettava di tornare in campo dal 1' col Cagliari. L'ha fatto ieri a Bari, quattro mesi e tre giorni dopo, e per poco non tornava a casa col bottino pieno: vittoria e porta inviolata, sfumate in pieno recupero per l'ingenuità di Makoumbou costata il rigore del pareggio. Nonostante l'inevitabile amarezza il difensore ritiene che i rossoblù abbiano intrapreso la strada giusta: «Faccio i complimenti a tutti, abbiamo giocato da squadra vera», il suo giudizio, «era una grande opportunità e potevamo fare una bella vittoria fuori casa, che manca da tanto, ma dobbiamo rimanere aggrappati al gruppo e avere come obiettivo il secondo posto. Se non riuscissimo ad arrivarci ce la giocheremo ai playoff: ci sono ancora tante partite, è ancora tutto in gioco».

In meglio

Ieri il Cagliari si è presentato al “San Nicola” riproponendo la difesa a quattro, dopo che tutte le precedenti partite della gestione Ranieri avevano visto la retroguardia a tre. «Questa squadra sa giocare con entrambi i moduli», la certezza di Goldaniga, «l'allenatore in settimana ha voluto provare questo schema e abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto. Non era facile giocare con l'uomo in meno quasi tutto il secondo tempo, ma non ricordo grandissime occasioni loro». Il difensore è contento per come la difesa sia riuscita ad arginare il miglior attacco del campionato (41 gol): «Sapevamo che hanno un reparto offensivo molto forte, ma ci siamo compattati bene dietro per non lasciare grandi spazi. Certo, qualcosa abbiamo concesso ma fa parte del gioco: il Bari è una squadra molto organizzata, che sta facendo un ottimo percorso. Non sembrava una partita di Serie B, è stato comunque emozionante giocare davanti a questo pubblico». Sul rigore concesso: «Un po' ingenuo Makoumbou ma anche scaltro ed esperto Maiello, che conosco bene avendoci giocato assieme a Frosinone. Ha visto la palla alta e si è buttato: bravo lui».

Le differenze

Goldaniga, complice l'infortunio col Brescia, ha saltato gli ultimi quattro mesi per recuperare da una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Otto giorni fa col Benevento il ritorno in campo, gli ultimi 7' e anche lì in dieci contro undici (ma in quel caso il Cagliari era riuscito a tenere l'1-0), ora quello da titolare e per 90'. Un nuovo inizio, pure per guida tecnica: «Sicuramente con Ranieri ci samo ricompattati come gruppo, società e ambiente. Non ha bisogno di presentazioni: ci sta dando una grossa mano, stiamo lavorando uniti e cerchiamo di combattere ogni partita per recuperare un po' di punti lasciati in giro nel girone d'andata». Goldaniga è stato ammonito assieme a Lapadula, poi espulso al 57' per doppio giallo: «Gianluca è un grandissimo professionista, sa già da solo di aver sbagliato. Sicuramente noi un po' più esperti non dobbiamo fare questi errori e in un momento delicato del campionato, ora andremo a Venezia per fare la nostra partita».