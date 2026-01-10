«Stiamo studiando il Cagliari» 

Genova. Un pareggio che ha avuto il sapore amaro della sconfitta per un rigore sbagliato al 99' ma la gara col Milan ha ridato a Daniele De Rossi il suo Genoa almeno dal punto di vista della prestazione. «Siamo usciti dalla riunione post gara che non eravamo felici perché il risultato poteva essere diverso, ma consapevoli. Dopo la Roma ci eravamo parlati in faccia in maniera chiara perché avevo visto qualcosa in meno. Questa volta invece ho visto di nuovo un atteggiamento positivo da parte di tutti. Siamo usciti fuori consapevoli di quello che è il nostro dovere. Poi i risultati e le prestazioni verranno o non verranno per altri fattori, ma il nostro dovere è fare quel tipo di partita».

Un Genoa ritrovato è atteso adesso dallo scontro diretto con il Cagliari, domani sera, avversario affrontato peraltro poco più di un mese fa. «E quella partita sarà un punto di riferimento anche perché le squadre non si allontaneranno tantissimo come identità da quella che è stata una partita giocata appena un mese e mezzo fa – ha sottolineato De Rossi – Noi però lavoravamo da dieci giorni insieme e adesso qualcosa in più sappiamo di noi stessi».

La sfida

«Il Cagliari lo conosciamo», ha detto De Rossi, «lo studiamo, lo seguiamo e lo rispettiamo. Sta facendo un ottimo percorso come squadra e lo stesso anche Pisacane come allenatore. Li ho visti a Torino e mi sono piaciuti molto. Le squadre consapevoli sono quelle che fanno più paura. Ma allo steso tempo noi siamo diventati una squadra difficile da battere e da attaccare che inizia a giocare con più qualità come visto nel primo tempo a Milano. Penso che sarà una bella partita». Un solo possibile recupero, quello di Messias che da ieri si allena col gruppo, ma soprattutto il valore di uno scontro diretto. «Serve fare qualche vittoria, serve fare punti. Quando parti a rilento in un campionato in cui tante squadre hanno fatto punti impensabili come il Verona che ha vinto con l'Atalanta o il Cagliari che ha battuto la Roma ogni partita è importante. Però mancano tante partite e non avrà lo stesso peso che potrebbe avere uno scontro diretto a due o tre gare dalla fine».

La buca del rigore

Ma a tenere banco in casa Genoa è ancora il rigore sbagliato da Stanciu e in particolare l'episodio che ha visto coinvolto il giocatore del Milan Pavlovic che prima della battuta, col piede ha scavato una buca proprio all'altezza del dischetto. «L'arbitro doveva fare qualcosa di più e gliel'ho detto. Lui mi ha detto “l'ho ammonito” – sottolinea de Rossi – ma non si può tirare un rigore 3'50'' dopo il fischio e la conferma del Var che è arrivata subito. Lui deve levare i giocatori di mezzo», ha spiegato De Rossi, «i rigori si sbagliano e non l'ha sbagliato per la buchetta. Io ho tirato un rigore simile a Manchester e non c'era buchetta e nessuno tra me e il portiere». A dare fastidio a De Rossi è stato soprattutto il comportamento dei giocatori del Milan. «L'atteggiamento non mi è piaciuto. Un giocatore del Milan mi ha detto “io voglio vincere” e lo posso capire e ti attacchi a tutto. Ma da quella maglia, dallo spessore di quella maglia uno si aspetterebbe altri comportamenti».

