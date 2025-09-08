«Stiamo sfigurando la nostra terra» 

Un fiume di fede ha attraversato ieri il cuore dell’Isola. Migliaia di pellegrini, giunti da tutta la Sardegna, hanno affollato la basilica di Nostra Signora del Rimedio per rendere omaggio alla Vergine, in una delle ricorrenze mariane più amate. Una devozione che si rinnova di generazione in generazione, legata alla speranza di una grazia, alla forza della preghiera. Le celebrazioni hanno scandito fin dall’alba il ritmo della festa, tra silenzi carichi di emozione e file di fedeli intenti ad accendere un cero. Nel cuore della liturgia, l’omelia dell’arcivescovo Roberto Carboni ha richiamato i fedeli al valore della compassione e alla responsabilità verso il territorio.

L’appello

«Le mani di Nostra Signora del Rimedio – ha ricordato padre Carboni – si aprono per accogliere le nostre preghiere, le richieste di grazie, le invocazioni, ciò che ci angustia». Da qui l’invito a non lasciarsi sopraffare dall’indifferenza, a restare umani anche davanti alle tragedie che scuotono il mondo e la Sardegna. L’arcivescovo ha posto l’accento sulle ferite del territorio: «Non possiamo ignorare che ancora una volta la nostra bella terra è stata sfigurata dai tanti incendi, spesso dolosi. Un incendio ferisce non solo la natura ma anche futuro di noi sardi». Una riflessione che ha toccato i pellegrini, molti dei quali provenienti dalle zone più colpite dai roghi. Allo stesso modo, Carboni ha ricordato i giovani strappati alla vita dagli incidenti stradali e la piaga delle violenze che ancora insanguinano le comunità, rilanciando l’urgenza di educazione e responsabilità. Ma il messaggio non si è fermato alla denuncia.

Il futuro

Lo sguardo si è aperto anche alle prospettive della Chiesa arborense: l’imminente Visita pastorale alle 85 comunità, la necessità di sostenere le vocazioni, l’attenzione a famiglie e giovani. Un invito a camminare insieme, lasciandosi guidare dal Vangelo, con lo sguardo rivolto a Maria, «che raccoglie nelle sue mani le fatiche, i dolori e le sofferenze e li porta a suo Figlio Gesù».

Negli stazzi

Accanto al momento spirituale, non è mancata la festa popolare. Nel piazzale della basilica decine di bancarelle hanno accolto i fedeli. Dopo la messa, in tanti si sono fermati negli stazzi per condividere un pasto, rinnovando quel legame profondo tra sacro e quotidiano che da sempre accompagna la festa. Un intreccio di fede e convivialità che fa della Madonna del Rimedio non solo una ricorrenza religiosa, ma anche un evento di comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA