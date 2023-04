«Stiamo imbarcando acqua» Dispersi due sub sassaresi 

«Stiamo imbarcando acqua e rischiamo di affondare». Hanno fatto appena in tempo a lanciare l’Sos poi la comunicazione si è subito interrotta. Dopo ore di ricerche nessuna traccia dei due pescatori subacquei dispersi al largo di Stintino, sassaresi di 35 e 38 anni che indossavano la muta pronti per una battuta di pesca.

L’allarme

Erano partiti nel pomeriggio di ieri, a bordo di un barchino, e si erano avventurati nel mare tra Porto Torres ed Ezzi Mannu, nel tratto di costa vicino a Pozzo San Nicola. Una massiccia operazione di ricerca è partita, poco prima delle 19, quando alla centrale operativa della Capitaneria di Porto Torres, è giunta la richiesta di soccorso di due giovani che per l’emergenza avevano indossato i salvagenti per cercare di mettersi in salvo. La barca per un’avaria stava affondando e la situazione stava diventando ingovernabile. Restava l’unica alternativa, quella di tuffarsi in acqua per cercare di raggiungere il punto della costa più vicino. Non sono riusciti, però a fornire indicazioni precise sulla zona dove si trovavano. Solo informazioni sommarie sulla località, compresa tra Stintino e Porto Torres. Hanno indicato come punto di riferimento il carbondotto della centrale di Fiume Santo poi la telefonata si è interrotta.

Le ricerche

I due giovani sub avevano rassicurato i militari che avrebbero indossato i salvagenti. Immediate le ricerche scattate via mare con la Capitaneria turritana che inizialmente ha coordinato le operazioni con il supporto dei Vigili del fuoco, intervenuti via terra e con un elicottero partito dalla base di Alghero. Da Porto Torres le motovedette Cp 810 con a bordo gli uomini della Guardia costiera hanno perlustrato la costa lungo il Golfo dell’Asinara insieme al nucleo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco impegnati nel tratto interessato. Le ricerche, successivamente coordinate dalla direzione marittima di Olbia, si sono concentrate vicino a Ezzi Mannu, dove erano presenti anche i barracelli di Stintino, rientrati dopo tre ore di perlustrazione. Fino alle 24 l’elicottero della Guardia costiera è rimasto in volo. Con l’oscurità aumentano le difficoltà e nelle prossime ore il coordinamento potrebbe passare alla Prefettura.