«Stiamo diventando l’immondezzaio dell’Isola» 

Il progetto di ampliamento della discarica di Serdiana rischia di mandare in frantumi l’Unione dei Comuni del Parteolla. E’ quanto emerso dall’assemblea pubblica convocata a Donori dal Comitato spontaneo che si oppone alla realizzazione di un nuovo modulo da 172mila metri cubi nel sito gestito da Ecoserdiana. «Finora siamo stati gli unici ad alzare la voce – afferma il sindaco di Donori Maurizio Meloni – gli altri comuni latitano. In mancanza di risposte siamo pronti ad uscire dall’Unione. Il problema della discarica non può ridursi a una contrapposizione tra Serdiana (da sempre favorevole) e Donori (storicamente contraria). E' anche per questo che ho declinato l'invito dei colleghi a proseguire nel mio ruolo di presidente dell'Unione dei Comuni». Meloni, nei giorni scorsi, aveva sollecitato la creazione di un fronte unitario sulle emergenze ambientali. Appello inascoltato a giudicare dall’esito dell’ultima seduta dell’assemblea dei sindaci dell’Unione risoltasi con un nulla di fatto. Una situazione di stallo che ha convinto il Comitato a presentare un ricorso al Tar con il supporto del Gruppo di Intervento Giuridico. «E’ l’unico modo per resistere – ha ribadito la portavoce Luisella Lacu – a parte Donori gli altri Comuni non si muovono. Dolianova ha approvato una mozione contro l’ampliamento della discarica ma a quel documento non si è dato seguito». La decisione del Tar sulla richiesta di sospensiva è attesa per settembre. Due le principali criticità evidenziate nel ricorso: il mancato rispetto delle norme sugli usi civici e l’elevato rischio di inquinamento delle falde acquifere come già rilevato in passato dall’Arpas in territorio di Donori. Ma non solo: nel via libera della Regione non si è tenuto conto dei rischi sanitari segnalati dai medici del territorio che hanno registrato negli anni un aumento delle patologie respiratorie e delle neoplasie. All’affollata assemblea di Donori, erano presenti anche i comitati territoriali di Selargius e Uta che hanno contestato l’assenza di istituzioni e forze politiche. A essere chiamati in causa, a più riprese, l’assessore all’Ambiente Rosanna Laconi e i consiglieri regionali di opposizione e sindaci di Dolianova e Barrali, Ivan Piras e Fausto Piga. «La questione discarica è assente dall’agenda politica – ha detto l’assessore all’agricoltura di Donori Salvatore Melis – c’è bisogno di una presa di posizione forte. Il problema dei rifiuti è serio, non vogliamo trasformare il Parteolla nell’immondezzaio della Sardegna».

L’obiettivo ora è costringere la politica a confrontarsi. Anche perché nel territorio rischia di aprirsi un altro fronte: «Recentemente è stato finanziato, con i fondi del Pnrr, un megaimpianto per la lavorazione dei fanghi da depurazione da realizzarsi sempre a Serdiana – ha detto Paolo Loddo – anche su questo è necessario fare una riflessione». «Chiederemo un incontro all’assessora all’Ambiente – annuncia il sindaco Meloni – sono certo che non si tirerà indietro. Serve un’alternativa seria all’ampliamento della discarica e un cronoprogramma per la sua dismi ssione nel giro di 4/5 anni». (c. z.)

