«Il nostro legame è più forte di qualsiasi difficoltà e il futuro che stiamo costruendo appartiene a tutti noi». Così, attraverso una lunga lettera sul sito ufficiale del Cagliari, Tommaso Giulini ha voluto fare gli auguri ai tifosi salutando l’anno vecchio e rilanciando la sfida. «Il 2024 è stato un anno di emozioni contrastanti», ha ricordato il presidente rossoblù. «Abbiamo detto addio a Gigi, nostro eroe eterno. La sua luce continua a illuminarci e a ricordarci come valori quali integrità, sacrificio e passione debbano essere il fondamento di ogni scelta che prendiamo e passo che muoviamo», ha sottolineato. «Abbiamo celebrato successi fondamentali come la salvezza di Reggio Emilia, frutto di lavoro collettivo, resilienza e unione». Ora le nuove sfide: «Stiamo continuando a lavorare con pragmatismo e serietà al progetto del nuovo stadio, una strada non semplice ma che in chiusura di anno ha visto un nuovo importante passo che conferma la volontà di tutte le parti coinvolte». E ancora: «Oggi, con una nuova guida tecnica, stiamo costruendo qualcosa di importante ragionando in prospettiva e consolidando la nostra identità, certi», ha precisato Giulini rivolgendosi sempre ai tifosi, «che insieme potremo proseguire il nostro cammino di crescita per puntare a nuovi obiettivi, alla vostra soddisfazione, al rendervi orgogliosi della bandiera che sventolate fieri».

