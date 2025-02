«Stiamo bene, ma non basta» 

Franco Bellini, 65 anni, bosano, uomo di campo e di racchette, il massimo esperto in Sardegna di padel e dintorni, è il nuovo presidente regionale della Federazione tennis e padel. Succede a Daniela Congia: «Lei, una colonna della federazione nazionale, mi lascia una situazione complessiva eccellente», le prime parole di Bellini, eletto all’unanimità. Buon segnale, per un uomo che ha rappresentato per decenni un marchio come la Head e quindi, come pochi, conosce l’ambiente, le facce, gli scenari, le criticità, i punti di forza. Appassionato di pesca, pensionato da due anni, riparte dal vertice federale e mette in campo esperienza e passione.

Un uomo di padel al vertice del tennis.

«Nel comitato uscente mi sono occupato di far crescere il padel, che ha vissuto un momento di boom che andava controllato e gestito. Ho visitato tutti i circoli, un censimento che ci porta oggi ad averne poco meno di duecento. Stiamo cercando di affiliarli tutti, si partiva da sei e oggi siamo in uno stato di salute straordinario».

Un sistema di lavoro, quello di censimento ma anche di ascolto, che lei applicherà anche al tennis?

«Assolutamente. Al di là di questioni personali e di fiducia, la mia elezione credo arrivi anche per l’esigenza di avere un presidente “operaio”, una persona che possa dedicarsi totalmente alla visita dei circoli, al confronto con i tecnici e gli imprenditori, cercando di portare in federazione chi ancora non fa parte del movimento, risolvendo quanto possibile anche i piccoli problemi che ogni club deve affrontare, dai più importanti a quelli minori».

Prende in mano una federazione nel momento di massima espansione del tennis e del padel. In Sardegna come stiamo?

«Sono pronto a dare il massimo, sarò operativo a tempo pieno. In Sardegna abbiamo numeri da grande regione pur avendo un territorio più piccolo, gli uffici funzionano al massimo, l’ex presidente Congia non devo scoprirla io, sapete tutti quanto sia importante il suo apporto a livello nazionale. Il nuovo consiglio è formato da persone competenti e motivate, mi spiace che uno come Gianluca Cossu si sia preso un po’ di riposo ma avrò necessità del suo apporto, quanto possibile. E poi si potrà contare su una vice presidente come Lodovica Binaghi, anche lei a tempo pieno nel tennis e nel padel».

Ci sono emergenze da risolvere?

«No, ma tutto si può migliorare. Siamo un esempio in campo internazionale, lo sapete, il centro tecnico con Michelangelo Dell’Edera è di altissimo livello, in Sardegna abbiamo tecnici come Mostallino, Pani e la Galletto apprezzati e competenti. Dobbiamo lavorare meglio nel centro Sardegna, già giovedì arriverà Dell’Edera per una importante riunione sui settori giovanili. Possiamo dire che ci sono Scuole tennis al livello delle migliori accademie, il mio obiettivo è costruire un settore giovanile serio anche nel padel».

RIPRODUZIONE RISERVATA