La commedia
17 ottobre 2025 alle 00:26

Steve Coogan ci porta con garbo e intelligenza nel ’76 della dittatura in Argentina 

I legami imprevedibili, capaci di cambiare il corso della propria vita, segnano il ritorno alla regia di Peter Cattaneo con “Il professore e il pinguino”. Una commedia ispirata a fatti reali, che alterna sorrisi e commozione grazie ai toni delicati e al carisma magnetico di Steve Coogan.

Nel 1976, anno che diede inizio alla dittatura militare in Argentina, l’insegnate di inglese Tom Michel viene assunto presso l’istituto d’eccellenza St.George. A seguito di un tentato golpe, il docente approfitta dello stop temporaneo alle lezioni per concedersi una vacanza in Uruguay.

Il caso lo porterà a imbattersi in un pinguino sopravvissuto a uno sversamento di petrolio sulla spiaggia. Inizialmente restio a portarlo con sé, Tom nota subito l’attaccamento del pennuto nei suoi confronti. Rientrato a Buenos Aires, con il suo nuovo amico gli sarà più facile aprirsi e fare colpo sugli allievi, proprio mentre la situazione politica comincia a gravare sulla sicurezza di tutti. Armato di uno stile sobrio, Cattaneo infonde alla narrazione un ritmo posato, mettendo in risalto al contempo la profondità dei personaggi, connotati da dettagli piccoli ma significativi. Intrecciando ironia e spensieratezza, le situazioni scorrono organicamente dalla comicità al dramma, senza mai eccedere e mantenendo intatto lo spirito di fondo.

Splendido l’apporto di Coogan, che dietro il carattere schivo, cinico e disilluso nasconde un un dolore antico e un bisogno impellente di vicinanza. Un titolo che, con discrezione, arriva a toccare le corde più intime, lasciando impressa - anche dopo i titoli di coda - una sensazione di piacevole malinconia. (g. s.)

