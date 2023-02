Stesso mutuo ma casa più piccola 

La botta più consistente la subiranno paradossalmente le famiglie meno abbienti. Chi infatti può permettersi al massimo un piccolo appartamento in periferia dovrà mettere in conto in media un aumento delle rate mensili del 37,8%: la scorsa estate lo stesso finanziamento da restituire in 30 anni avrebbe necessitato una rata da 275 euro. Ora servirebbero 379 euro.

I calcoli fatti dal quotidiano milanese prendono in considerazione tre categorie di immobili acquistabili nel capoluogo sardo, per i quali il caro mutui ha inciso pesantemente: nel caso di un grande appartamento di 120 metri quadri in centro città un finanziamento della durata di 20 anni a tasso variabile è passato da una rata mensile di 875 euro a 1.103 euro con una perdita del potere di acquisto di oltre il 26%. Peggio andrà a chi è intenzionato a vivere in una proprietà di circa 90 metri quadri nel semi centro cittadino da finanziare in 25 anni. Le rate in questo caso sono passate in pochi mesi da 427 a 563 euro con un salasso cresciuto del 32,1%.

Una prima analisi riferita a tredici grandi centri italiani (Cagliari compresa) l’ha fatta ieri il Corriere della Sera, confermando come il potere d’acquisto delle famiglie si sia ridotto nell’acquisto di tutte le tipologie di immobili: dal grande appartamento in centro alla piccola proprietà in periferia. In Sardegna i numeri sono impressionanti: da agosto a oggi acquistare lo stesso immobile può costare infati il 38% in più.

La stangata sui mutui “restringe” le case dei sardi. Era inevitabile, l’impennata dei tassi di interesse registrata negli ultimi sei mesi ha trasformato la stipula di un mutuo in una pratica ben più salata del passato. E così le famiglie sarde con un budget definito dovranno accontentarsi di un immobile meno esteso che tuttavia, a conti fatti, costerà quanto un appartamento più grande se fosse stato comprato solo pochi mesi prima.

Una prima analisi riferita a tredici grandi centri italiani (Cagliari compresa) l’ha fatta ieri il Corriere della Sera, confermando come il potere d’acquisto delle famiglie si sia ridotto nell’acquisto di tutte le tipologie di immobili: dal grande appartamento in centro alla piccola proprietà in periferia. In Sardegna i numeri sono impressionanti: da agosto a oggi acquistare lo stesso immobile può costare infati il 38% in più.

Il budget

I calcoli fatti dal quotidiano milanese prendono in considerazione tre categorie di immobili acquistabili nel capoluogo sardo, per i quali il caro mutui ha inciso pesantemente: nel caso di un grande appartamento di 120 metri quadri in centro città un finanziamento della durata di 20 anni a tasso variabile è passato da una rata mensile di 875 euro a 1.103 euro con una perdita del potere di acquisto di oltre il 26%. Peggio andrà a chi è intenzionato a vivere in una proprietà di circa 90 metri quadri nel semi centro cittadino da finanziare in 25 anni. Le rate in questo caso sono passate in pochi mesi da 427 a 563 euro con un salasso cresciuto del 32,1%.

La botta più consistente la subiranno paradossalmente le famiglie meno abbienti. Chi infatti può permettersi al massimo un piccolo appartamento in periferia dovrà mettere in conto in media un aumento delle rate mensili del 37,8%: la scorsa estate lo stesso finanziamento da restituire in 30 anni avrebbe necessitato una rata da 275 euro. Ora servirebbero 379 euro.

Futuro

I numeri spaventano e il terremoto sui mutui rischia di far crollare il mercato immobiliare come un castello di carte. Giorgio Sabeddu, presidente della Fiaip di Cagliari, la federazione che riunisce gli agenti immobiliari della provincia, non si lascia però contagiare dal pessimismo: «Il mercato resta molto vivace e, per ora, non si è fatto condizionare dall’incremento degli interesse. La sensazione infatti è che i tassi non toccheranno i massimi raggiunti nel 2008 e che questa dinamica sia solo temporanea. Resta quindi la fiducia di poter acquistare ora a condizioni un po’ più svantaggiose con la certezza poi di poter surrogare il finanziamento quando la tempesta terminerà».

Il futuro del settore sembra correre quindi su binari sicuri: «Le esigenze dei clienti sono immutate», spiega il professionista.«Si cercano immobili più grandi, con spazi esterni e possibilmente con una stanza in più per favorire lo smart working. Le classi energetiche migliori non sono ancora un priorità, ma presto, considerato le nuove normative europee e l’assenza di bonus vantaggiosi, lo diventeranno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata