Stesso mare e borgata tutta nuova 

Il mare e la Torre costiera sono gli unici punti fermi. Per il resto la Torregrande del futuro non sarà più quella di oggi. Cambia pressoché tutto. Sparisce “l’Acqua marina”, l’ex ristorante–pizzeria a lato di villa Baldino dichiarata abusiva per aver abbondantemente sforato la volumetria su un terreno ceduto dal Comune, nasceranno aree verdi attrezzate e si avrà un lungomare completamente nuovo.

La novità

Dopo quasi vent’anni di ordinanze di sgombero mai eseguite e cambi di proprietà, il Palazzo degli Scolopi è rientrato in possesso dell’area su cui sorge la vecchia pizzeria ma si è dovuto accollare le spese della demolizione, circa 20mila euro. Uno sconcio durato anche troppo tempo, ma finalmente eliminato sfruttando i lavori appaltati dall’Unione dei Comuni Costa del Sinis e Terra dei Giganti: 600mila euro per la sistemazione di uno spazio terra e sabbia, oggi di tutti e di nessuno, posto tra l’arenile e l’asfalto che da Torregrande porta al molo turistico. L’impresa l’Alberghina verde e ambiente, che dovrà completare i lavori entro 160 giorni, ha già azionato i motori. «In definitiva avremo un percorso ciclo-pedonale di collegamento, pavimentato in parte in legno – spiega la vicesindaca e assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda – Lungo i percorsi ci saranno aree di sosta con sedute, alberature e arbusti della macchia mediterranea».

Il verde

Tra un anno quindi Torregrande disporrà di un polmone verde attrezzato, ordinato e senza più l’ingombro pesante e sgradevole dell’ex pizzeria. Uno degli obiettivi che giustificano il progetto è infatti l’eliminazione «dell’uso improprio della superficie» che significa impedire l’accesso alle auto, moto e ai camper che stazionano per intere stagioni. L’area sarà aperta solo ai mezzi di servizio e a quelli destinati al rifornimento delle strutture presenti e autorizzate. I percorsi di attraversamento e di accesso al litorale saranno limitati, le superfici recuperate destinate a nuova vegetazione. Dei 157mila metri quadrati complessivi, 15mila saranno riservati alla piantumazione di 95mila piantine della specie “Sparto meridionale” che con le sue radici fissa la sabbia, la gramigna delle spiagge, l’aglio rosso, la camomilla marina, l’euforbia, la salicornia e altre ancora. Il progetto prevede inoltre 30 alberature e alcuni arbusti della macchia mediterranea resistenti al vento da piantare nelle vicinanze delle nuove aree di sosta (lecci, tamerici, corbezzoli).

Lungomare

L’impresa Cancellu di Nuoro, che si è aggiudicata l’appalto del progetto da 4 milioni 335 mila euro (finanziato con i fondi della Programmazione territoriale), ha avviato i lavori per la riqualificazione dei 1.300 metri di lungomare che per tre quarti sono già chiusi alla passeggiata. Si parte da villa Baldino per arrivare (e chiudere) tra un anno all’ex Hotel del Sole. Sarà un altro lungomare: 31 pini sul lato delle case saranno abbattuti e sostituiti da altri alberi meno invadenti. Saranno rifatti i marciapiedi, ammodernata l’illuminazione, sostituite le panchine e valorizzata come merita la Torre costiera: insomma un lungomare decisamente diverso in attesa che la passeggiata continui a ovest verso il porticciolo e dall’altra parte al pontile. Cinque chilometri tra mare e pineta, un’altra immagine e altre opportunità. Per chiudere il cerchio i progetti sono pronti ma per i lavori ci sarà da attendere, trovare i finanziamenti necessari di questi tempi non è impresa facile.

