«Stessi diritti per i nostri figli» 

Cinquecentotto è il numero dei piccoli pazienti seguiti dalla dottoressa Valeria Marras fino a poco meno di un mese fa nei paesi della Valle del Pardu. La specialista di recente trasferita a Oristano aveva l’ambulatorio a Perdasdefogu, ma seguiva tanti bambini dei paesi limitrofi con l’ambulatorio aperto per due giorni a settimana anche a Jerzu. Un posto lasciato vacante che crea non pochi problemi nell’ambito territoriale Perdasdefogu-Jerzu-Tertenia.

L’assemblea

Per parlare della carenza del servizio di pediatria mamme e papà hanno organizzato un’assemblea a Ulassai alla quale ha partecipato anche Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario territoriale. «Ci siamo attivati immediatamente pubblicando un bando per incarico temporaneo il 1° febbraio andato però deserto – ha detto Rubiu - due volte all’anno si fanno i bandi per le zone carenti, a marzo e a settembre. Andremo a pubblicare il prossimo entro il 31 marzo. L’assessorato regionale entro il 30 aprile dovrà pubblicare il bando». Difficile capire se la sede verrà però coperta. Intanto, i genitori dei bambini possono scegliere di iscrivere i propri figli con due specialiste che fanno ambulatorio a Jerzu a Tertenia e a Bari Sardo. «L’obbligo di iscrizione pediatrica esiste per i bambini da zero a sei anni – ha precisato Rubiu – quelli più grandi possono essere iscritti con il medico di medicina generale. Una deroga esiste per Osini, Ulassai, Gairo, Seui e Ussassai dove anche i neonati possono essere assistiti dal medico di base».

Le richieste

I genitori hanno chiesto a gran voce che sia un pediatra a spostarsi a Perdasdefogu invece che i bambini in altre comunità. Possibilità difficilmente attuabile. I medici non possono essere obbligati allo spostamento è il contratto nazionale a stabilirlo. Critica la situazione a Seui dove in sede non c’è neanche il medico di famiglia. Il primo cittadino Marcello Cannas precisa: «Se Ulassai e Perdasdefogu piangono Seui è disperato. Si dovrebbe ipotizzare una soluzione a livello nazionale proponendo una roteazione dei medici nelle zone disagiate». Il sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti ha chiesto ai genitori di effettuare la scelta di una delle due pediatre in modo che si possa chiedere che si spostino almeno un giorno a Perdas, appello a cui si è unito Rubiu. «Senza servizi le nostre comunità continuano a spopolarsi – hanno ribadito le mamme – i nostri figli devono avere gli stessi diritti dei bambini che vivono in città».