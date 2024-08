«Stesse retribuzioni per i medici in affitto e quelli assunti» 

«L'utilizzo dei cosiddetti “medici a gettone” nasce da una necessità, speriamo momentanea e di breve durata, generata da un problema strutturale del sistema sanitario isolano. Perciò, non può e non deve essere considerata una soluzione per sempre, bensì una risposta immediata e utile esclusivamente per garantire il servizio nei Pronto soccorso». Lo sostengono Paolo Truzzu e Corrado Meloni, capogruppo e consigliere regionale di Fratelli d'Italia, in merito alla “stortura” denunciata da Emilio Montaldo, presidente dell'Ordine dei medici di Cagliari, «sulla retribuzione a vantaggio dei medici “in affitto” rispetto a quelli assunti regolarmente», scrivono gli esponenti della minoranza.

Per i due consiglieri del partito della premier Meloni, la soluzione, fino a che si dovranno utilizzare i medici in affitto, è di «parificare le spettanze con un'indennità forfettaria per i medici già in servizio nei Pronto soccorso, così da equiparare le retribuzioni. Le risorse ci sono e, se non ci fossero, compito della politica è trovarle».

