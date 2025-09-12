Stessa lista per Fantinel e Garau 

La presentazione delle liste per le elezioni delle elezioni provinciali previste per il 29 settembre fanno saltare agli occhi evidenti anomalie rispetto agli equilibri politici della maggioranza in consiglio comunale a Carbonia: la più evidente è relativa alla presenza del presidente dell’assemblea municipale, Federico Fantinel, e della dirigente di Fratelli d’Italia Daniela Garau all’interno della lista “Controvento”, da molti identificata come espressione del centrodestra.

Percorsi distinti

Fantinel, con una lunga militanza all’interno delle formazioni di sinistra (in particolare i Ds e, in seguito, il Pd), è stato eletto alle ultime elezioni comunali all’interno della lista Carbonia Avanti che, in seguito al risultato ottenuto, esprime due assessorati e – appunto – la presidenza del Consiglio. Nel corso di questi ultimi tre anni, nonostante qualche distinguo, Fantinel ha sostenuto le scelte della sua coalizione.

Daniela Garau invece alle scorse elezioni amministrative si candidò a ricoprire la carica di sindaco alla guida di una colazione di centrodestra per poi entrare a far parte del partito guidato a livello nazionale dell’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni del quale a oggi fa parte del coordinamento provinciale. Nel corso della consiliatura Garau ha sempre esercitato il suo ruolo di oppositrice alla maggioranza e alle scelte della giunta.

Come si spiega questa coabitazione elettorale?

Processo democratico

«Da cittadino libero – dichiara Fantinel – la mia è una candidatura di servizio per consentire un processo democratico. Io sono stato eletto in una lista civica – ricorda – e resterò civico nel rispetto dei miei elettori».

La Garau invece afferma che quella che si presenta agli elettori «è una lista di forze di centrodestra seppur aperta a liste civiche ed è nella partita in funzione di un contributo necessario perché il territorio possa conoscere prospettive di crescita».

“Rompere gli schemi”

Su questo tema ieri è stato diffuso un documento ufficiale nel quale la lista non viene mai definita di centrodestra: “Nove amministratori e amministratrici che credono nella democrazia e nella pluralità di idee – vi si legge – compongono la lista Controvento, per rompere gli schemi precostituiti e favorire la partecipazione di tutti, ma soprattutto per offrire una nuova visione di sviluppo del territorio, fondata sulle reali peculiarità del Sulcis-Iglesiente”.

Carbonia Avanti

Ovviamente la scelta di candidarsi del consigliere Fantinel, insieme alla sua compagna di gruppo Alessia Cadoni, tira in ballo anche la formazione di Carbonia Avanti: «Non sapevamo niente – spiega il capogruppo Giacomo Floris – della candidatura. Non siamo stati informati. Dal nostro punto di vista la scelta di Pietro Morittu di candidarsi all’interno della lista unitaria a sostegno di Mauro Usai è una posizione di garanzia».

RIPRODUZIONE RISERVATA