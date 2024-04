Sterrati e rifiuti, bonifiche al via 

Sono in corso al Villaggio delle Rose e a Monte Nieddu, in territorio di Maracalagonis, i lavori per la sistemazione delle strade sterrate e la bonifica delle aree degradate dai rifiuti. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale. «Interveniamo sempre in primavera – dice la sindaca Francesca Fadda – dopo le piogge invernali che danneggiano gli sterrati. Nei villaggi montani non possiamo che intervenire ripristinando gli sterrati nel rispetto delle prerogative paesaggistiche. A breve sarà anche completata la toponomastica».

In passato non sono mai mancate le segnalazioni dei residenti nei villaggi proprio per sollecitare interventi di sistemazione delle strade. Negli ultimi mesi, il Comune è intervenuto per sistemare alcune strade rurali: come quella di Bie Casteddu. (ant. ser.)

