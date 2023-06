Sterpaglie tra le tombe antiche, la prossima settimana lo sfalcio 

Dovrebbe iniziare la prossima settimana l’intervento per lo sfalcio dell’erba nel cimitero monumentale di via Marconi. Lo assicura il Comune che fa sapere che si sono verificati piccoli intoppi che hanno fatto slittare i lavori. Nell’attesa le erbacce continuano a sommergere le tombe del cimitero vecchio dove i parenti non possono nemmeno passare per posare un fiore ai piedi dei monumenti funebri. E adesso l’erba cresce alta anche nelle aiuole della parte moderna del camposanto. Ancora fermo anche il cantiere di sistemazione della facciata del cimitero monumentale su via Marconi. Anche in questo caso i lavori dovrebbero riprendere la settimana prossima.

