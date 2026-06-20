Sterpaglie sui marciapiedi, la protesta nei quartieri 

Sfalci da eseguire nella periferia della città. Nei quartieri di Sa Terra Mala, Badu ’e Carros, l’area di viale Costituzione e parte del monte Ortobene, le sterpaglie dominano marciapiedi e cunette esponendo alcune zone al rischio incendi.

In via Magellano, via Colombo e via Marco Polo, tra buche nell’asfalto, strade bianche e abbandono generale, le erbacce hanno invaso i marciapiedi, tanto da renderli impraticabili, e le aree antistanti le abitazioni.

Le piante infestanti si presentano anche dietro la sede universitaria di Scienze forestali, e tutt’intorno. Residenti e pedoni segnalano anche la presenza di zecche e il timore di essere investiti perché costretti a camminare sull’asfalto.

La risposta dell'assessore comunale all'Ambiente, Marco Canu, è tempestiva. «Come ogni anno, ci vuole pazienza - dice -. In città, la società È-Comune ha un programma settimanale. Questa settimana la zona di sfalcio è il quartiere di Funtana Buddia. In seguito, si provvederà anche alle altre zone». Nei giorni scorsi, Canu si era già espresso sugli sfalci al monte Ortobene dove l’area dell’anello è stata ripulita. Ha sottolineato che gli interventi «seguono la normativa regionale antincendi».

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