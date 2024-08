Sterpaglie nelle aree verdi del centro abitato 

Erba alta nei parchi e lungo alcune strade del centro abitato: a Gonnosfanadiga i cittadini aspettano un nuovo l’intervento degli operai del Comune. Nell’area sgambamento cani all’uscita del paese in direzione Arbus, nel parchetto per bambini vicino via Cavour e via Pellico, l’erba secca e alta fa da padrona portando in alcuni casi gli adulti a optare per altre zone nelle quali trascorrere il tempo libero con i propri bambini o dove portare a passeggio gli amici a quattro zampe.

Proprio nell’area cani alcuni proprietari hanno lamentato la presenza di zecche nel parchetto rendendolo ancora meno ospitale per i cani. Rifiuti ed erba alta si possono trovare anche lungo le strade rurali in direzione Pabillonis e Sibiri, mentre alcuni gonnesi hanno lamentato la presenza di erbacce anche lungo i marciapiedi del paese, denunciando sui social lo «stato di abbandono». Discorso a parte per il parco di Perd ‘e Pibera che, ancora una volta, fa mostra dell’inciviltà di alcuni fruitori che, dopo aver consumato cibi e bevande, abbandonano i rifiuti sui tavoli da picnic o a pochi centimetri dai cassonetti messi a disposizione.

