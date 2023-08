Sterpaglie nella pineta di San Gemiliano: «Benzina per gli incendi» 

Troppa vegetazione spontanea e incolta nella pineta di san Gemiliano. Una situazione decisamente pericolosa per gli incendi, come dimostrato da quanto accaduto nei giorni scorsi anche nel territorio di Sestu.

Tutti quelli che si recano nell’oasi verde per prendere un po’ di fresco hanno notato come le erbacce sono cresciute in modo rapidissimo, rendendo anche un po’ difficile camminare. Ma a preoccupare è soprattutto il rischio che la vegetazione incolta e secca possa fare da combustibile per il fuoco.

Il tema delle erbacce e sterpaglie in città tiene banco da settimane ed è stato pubblicato anche un elenco delle vie dove vengono effettuati in questi giorni gli sfalci, grazie agli operai di Etambiente. La pineta però non è compresa nella lista. Un biglietto da visita non bello per una delle zone più amate da sestesi e turisti.

Il Comune comunque assicura che non resterà con le mani in mano: «La situazione verrà verificata dal comando della polizia locale per la sistemazione e messa in sicurezza», promette Mario Alberto Serrau, assessore a Igiene e Sanità.

Non c’è una data precisa ma la situazione dovrebbe essere risolta quanto prima.

RIPRODUZIONE RISERVATA