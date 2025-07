Sterpaglie e rifiuti, case in pericolo 

Una miccia accesa. Bastano una scintilla e un colpo di vento e in via Tabarca potrebbe scatenarsi l’inferno. A pochi metri dalla trafficatissima statale 554, nel cuore delle “mezze periferie” di Quartucciu, si nasconde una bomba ambientale pronta a esplodere. Un inferno annunciato che prende forma tra sterpaglie mai sfalciate, bombole di gas abbandonate e rifiuti di ogni genere. Il tutto a due passi dalle case.

«Terra di nessuno»

I residenti la descrivono come «terra di nessuno: troppo lontana dal centro per attirare attenzione politica, troppo vicina alla città per essere considerata campagna». Qui l’estate non è solo sudore e caldo, ma ansia e rabbia. «Basta un mozzicone buttato da un’auto in corsa e siamo finiti», denuncia Angelo Pili, abitante storico della zona. «Viviamo nel degrado, circondati da materiali infiammabili e nessuno muove un dito».

La situazione però non è nuova. Lo scorso anno i cittadini hanno denunciato la presenza di un’auto bruciata – poi rimossa dal Comune - tra i rifiuti in via Tabarca. Da allora, nulla è cambiato. I residenti continuano a inviare segnalazioni, foto e video che documentano cumuli di spazzatura e materiale edile lasciato ovunque. “Quartucciu di serie B”, la definiscono con amara ironia.

Ma stavolta la paura è più forte: con le temperature torride e i venti di maestrale, il pericolo incendio è reale. Le erbacce secche diventano micce naturali e i cassonetti sommersi dai rifiuti sembrano pronti a esplodere.

La voce dei cittadini è un coro di frustrazione. «Il Comune si ricorda di noi solo quando arriva la Tari», attacca Luigia Pisu, anche lei residente in via Tabarca. «Riceviamo regolarmente la bolletta comprensiva del tributo provinciale (Tefa), ma nessuno viene a vedere in che condizioni viviamo. Intanto la zona è diventata una discarica a cielo aperto».

«Bonifiche immediate»

I residenti chiedono dunque bonifiche immediate, controlli più serrati, e soprattutto una strategia di prevenzione. Ma anche sicurezza, specie di notte, quando l’abbandono diventa totale. «Siamo cittadini come gli altri», insiste Pili, «eppure qui sembra che valiamo meno. Attendiamo da anni un intervento serio, ora serve un piano di recupero ambientale, non più promesse».

L’assessore all’Ambiente, Walter Caredda, punta il dito contro l’inciviltà. «Bonifichiamo periodicamente i terreni e sollecitiamo i proprietari di quelli privati a fare altrettanto. Ma se c’è chi continua ad abbandonare rifiuti, cosa possiamo farci? È da anni che chiedo collaborazione: servono segnalazioni, nomi, prove. Purtroppo, tutto ciò che raccogliamo finisce nella Tari, quindi ricade su tutti i cittadini». L’assessore sottolinea anche l’impegno civico di alcuni volontari: «Organizziamo giornate ecologiche, ma partecipano sempre gli stessi e in pochi. Serve uno scatto di responsabilità collettiva».

