Vigili del fuoco, volontari e un elicottero del Corpo forestale in azione, ieri mattina, in località Narti, nel comune di Villacidro: in fiamme tre ettari di sterpaglie e pini. L’elicottero ha effettuato 31 lanci d’acqua. Indagini per risalire a cause e responsabili. L’intervento, iniziato alle 9,30, si è concluso alle 15,15. (m. m.)