Sterpaglie ai bordi delle strade  La minoranza: «Rischio roghi»  

Ancora polemiche sulla manutenzione del verde nelle strade cittadine. Ieri l’argomento è tornato in Consiglio comunale con un’interrogazione urgente dei gruppi di minoranza che parlano di erbacce lungo vie e marciapiedi di Selargius, nel centro abitato così come nei quartieri di Su Planu e Is Corrias.

zChiediamo quali siano i motivi che hanno impedito lo sfalcio delle erbacce e la pulizia dei marciapiedi sino ad oggi», ha detto il consigliere comunale del Pd Omar Zaher rivolgendosi a Giunta e sindaco. «Non è stato fatto niente, nonostante le nostre richieste di intervento formulate oltre venti giorni fa, oltretutto c’è un alto rischio di incendio visto che l’erba è ormai secca. Auspichiamo», ha aggiunto Zaher, «che si intervenga il prima possibile».

L’assessore al Verde pubblico Gigi Gessa, che nei giorni scorsi aveva annunciato le prime sanzioni nei confronti della società che si occupa dell’Igiene urbana in città dall'inizio di marzo - la San Germano - assicura un cambio di passo dopo gli ennesimi solleciti: «Gli operai stanno intervenendo nelle strade di Su Planu e Is Corrias, tempo qualche giorno e completeranno gli sfalci anche nel resto della città», ha risposto in Consiglio comunale. «Da parte nostra c’è la massima attenzione, con verifiche quotidiane che faccio personalmente nelle strade ogni mattina perché ci tengo che la città sia in ordine e pulita, come cittadino ancora prima che da assessore», ha ribadito l’esponente della Giunta comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA