Sterpaglie a fuoco vicino alla 130 

L’allarme è scattato nel pomeriggio, attorno alle 17: c’è un incendio dio sterpaglie nelle campagne di Decimomannu. Proprio a ridosso della Statale 130, a breve distanza dalla Provinciale 5, in una zona dove sono presenti alcune serre e diverse abitazioni.

Immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cagliari che con alcune squadra a terra e diverse autobotti sono rimaste impegnate sino a sera nello spegnimento delle fiamme che comunque sono rimaste lontane dalle case e dalle serre. Non c’è stato alcun pericolo per agricoltori e residenti e non c’è stato bisogno di ordinare l’evacuazione delle abitazioni per motivi di sicurezza.

L’Anas invece ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada statale 130 DIR, dal km 2,100 al km 3,200 all’altezza di Decimomannu.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità provinciale (SP5), al km 2,100 per i veicoli che transitavano in direzione San Sperate e al km 3,200 per in veicoli in direzione Decimomannu. (sa. sa.)

