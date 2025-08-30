VaiOnline
Flumini.
31 agosto 2025 alle 01:05

Sterpaglie a fuoco, distrutto un gazebo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un incendio è divampato ieri pomeriggio tra le sterpaglie lungo la litoranea, all’altezza di Flumini di Quartu. Le fiamme hanno raggiunto e devastato anche un gazebo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno circoscritto e domato il rogo, procedendo successivamente alla bonifica dell’area.

Secondo i primi accertamenti, il fuoco si sarebbe sviluppato a pochi passi dalla strada provinciale 17 (via Leonardo da Vinci). Le fiamme si sono propagate rapidamente tra la vegetazione secca, coinvolgendo anche la struttura di legno che è andata quasi completamente distrutta. Sul posto sono giunti tre automezzi dei Vigili del fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse anche a causa del vento, che ha favorito la propagazione delle fiamme tra le sterpaglie. Non si esclude l’origine dolosa dell’incendio: sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 