Sterpaglie a fuoco, distrutto un gazebo 

Un incendio è divampato ieri pomeriggio tra le sterpaglie lungo la litoranea, all’altezza di Flumini di Quartu. Le fiamme hanno raggiunto e devastato anche un gazebo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno circoscritto e domato il rogo, procedendo successivamente alla bonifica dell’area.

Secondo i primi accertamenti, il fuoco si sarebbe sviluppato a pochi passi dalla strada provinciale 17 (via Leonardo da Vinci). Le fiamme si sono propagate rapidamente tra la vegetazione secca, coinvolgendo anche la struttura di legno che è andata quasi completamente distrutta. Sul posto sono giunti tre automezzi dei Vigili del fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse anche a causa del vento, che ha favorito la propagazione delle fiamme tra le sterpaglie. Non si esclude l’origine dolosa dell’incendio: sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

