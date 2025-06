Sterpaglie a fuoco, distrutta una casa 

Una famiglia in strada per sfuggire alle fiamme che aggredivano l’abitazione, un’altra casa raggiunta dal fuoco con un cane dentro. Per salvarlo, uno dei proprietari si è ferito ad un braccio, sfondando il vetro di una finestra. Il giovane è finito in ospedale: ora sta bene.

È stato un pomeriggio difficile quello di ieri anche per i Vigili del fuoco e per i volontari del Nos impegnati su più fronti. Tutto è iniziato alle 16,30 quando nelle sterpaglie dei terreni antistanti via Giotto, vicino al cimitero, si è scatenato l’inferno. Le fiamme hanno trovato facile esca fra le erbacce a secco aggredendo in pochissimo tempo un’area di circa due ettari. Il vento ha fatto il resto avvicinando il fuoco anche ad alcune abitazioni vicino anche a via Marconi.

Testimonianze

«Quando è scattato l’allarme», ha raccontato Daniele Scala, uno dei volontari del Nos, «siamo arrivati in pochi minuti: la situazione è apparsa subito difficile col fuoco che ha raggiunto e devastato l’abitazione di una famiglia che vi aveva trascorso la giornata. Le fiamme hanno raggiunto anche un’altra casa invadendola di fumo: in quel momento, dentro c’era solo un cane, un labrador».

Scala racconta tutto nei particolari: «È arrivato un giovane che ha mandato in frantumi i vetri di una finestra per farci accedere all’interno. Momenti difficili per l’uomo, che si è procurato una grossa ferita da taglio ad un braccio. Perdeva sangue. È stata Anna, una nostra volontaria a soccorrerlo e a tamponare la ferita con l’aiuto di alcuni poliziotti. Poi l’arrivo di una ambulanza che ha trasferito il ferito in ospedale. Nel frattempo altri due nostri volontari erano riusciti a portare in salvo il cane». Intanto i volontari del Nos e e Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e a domare le fiamme. Resta la paura e restano pure i danni nelle due abitazioni. «Di sicuro», ha aggiunto il volontario, «questa è una estate che si annuncia a rischio: le periferie e le campagne sono invase delle sterpaglie: una situazione preoccupante».

