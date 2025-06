Sterminò a coltellate la famiglia, condannato a 20 anni 

MILANO. È stato condannato a 20 anni di reclusione il giovane, all’epoca 17enne, che la notte del 31 agosto, nella loro villetta di Paderno Dugnano, uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni. Dopo una camera di consiglio durata quasi 10 ore, la gup del Tribunale per i minorenni, Paola Ghezzi, ha accolto la richiesta della Procura: pena massima per un minore, scontata di un terzo per il rito abbreviato. Da quanto si è saputo, col verdetto nel processo a porte chiuse la giudice non ha riconosciuto il vizio parziale, ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, tra cui la premeditazione, ma ha deciso, comunque, per i 20 anni di pena. Mentre per i pm quella pena andava calcolata diversamente, con le aggravanti, compresa la premeditazione, che dovevano prevalere sul vizio parziale di mente e sulle attenuanti. Il difensore del giovane, l’avvocato Amedeo Rizza, aveva chiesto il proscioglimento per incapacità totale. Al Tribunale per i minori erano presenti il ragazzo e i nonni, che dopo la tragedia gli sono sempre stati vicini. Il Tribunale per i minorenni già nelle scorse settimane aveva disposto per il ragazzo cure specifiche in un percorso di recupero psicologico e psichiatrico. Poco prima della strage il padre del giovane aveva festeggiato con la famiglia i suoi 51 anni. «È stata la sera della festa che ho pensato di farlo, non avevo ancora ideato il piano, però avevo pensato di usare il coltello perché era l'unica arma in casa», aveva messo a verbale il ragazzo, ascoltato per un’ora e mezza nel carcere minorile Beccaria. Nei giorni successivi aveva detto di provare dolore e pentimento e aveva aggiunto: «Vorrei tornare indietro»

RIPRODUZIONE RISERVATA