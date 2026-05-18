«Sterilizzazioni, fondi in ritardo» 

Se non arrivano presto i fondi regionali e comunali per le sterilizzazioni di gatti e cani, sarà emergenza. A lanciare l’sos è la sezione di Cagliari dell’Oipa, l’Organizzazione per la protezione degli animali. I finanziamenti vengono stanziati ogni anno, ma stavolta sono in ritardo, avverte Adele Almerighi, referente di Oipa Cagliari: «Il programma di sterilizzazioni sarebbe dovuto partire il primo febbraio, ma è stato rimandato ripetutamente. Siamo a poco più di metà maggio e questo ritardo complica la gestione del randagismo e aumenta i costi e i carichi per le associazioni».

Le conseguenze

A causa dei cambiamenti climatici, sottolinea Almerighi, «le gatte sono fertili quasi sempre e possono tornare in estro pochi giorni dopo il parto. Ciò accelera la proliferazione dei randagi e aggrava l’emergenza sia nelle colonie feline che in strada». Non solo, la referente di Oipa Cagliari ricorda che i gatti di strada, specie i cuccioli senza esperienza nella “vita di strada”, vengono spesso investiti. «Le colonie feline più protette sono relativamente sicure, ma le gatte e i piccoli che vivono sui marciapiedi sono esposti al rischio. Il problema riguarda anche i cuccioli di cane randagi. Oltre alla sofferenza degli animali, è una questione anche di sicurezza per gli automobilisti».

Le difficoltà

Dunque, la proliferazione dei cuccioli non sterilizzati porta a un aumento del fenomeno del randagismo, a incidenti e richieste di soccorso e le risorse a disposizione delle associazioni sono insufficienti. Almerighi sostiene che la situazione «è al collasso» ed evidenzia che le associazioni si fanno carico di animali incinta trovati in strada, provvedendo a sterilizzazioni e adozioni a spese proprie quando i fondi mancano, come in questo caso. «In passato, con i finanziamenti regionali abbiamo potuto aiutare colonie e proprietari privati. Nei progetti finanziati, anche cani e gatti padronali possono essere sterilizzati, soprattutto per chi non può permettersi di farlo di tasca propria». E aggiunge: «L’anagrafe canina dice che a Cagliari non si mettono microchip gratuiti come altrove. Le associazioni pagano 35-40 euro a dispositivo quando trovano un cane randagio. E le giornate della microchippatura non bastano: non si può attendere un mese per identificare un cane trovato oggi».

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