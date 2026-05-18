VaiOnline
La denuncia.
19 maggio 2026 alle 00:40

«Sterilizzazioni, fondi in ritardo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Se non arrivano presto i fondi regionali e comunali per le sterilizzazioni di gatti e cani, sarà emergenza. A lanciare l’sos è la sezione di Cagliari dell’Oipa, l’Organizzazione per la protezione degli animali. I finanziamenti vengono stanziati ogni anno, ma stavolta sono in ritardo, avverte Adele Almerighi, referente di Oipa Cagliari: «Il programma di sterilizzazioni sarebbe dovuto partire il primo febbraio, ma è stato rimandato ripetutamente. Siamo a poco più di metà maggio e questo ritardo complica la gestione del randagismo e aumenta i costi e i carichi per le associazioni».

Le conseguenze

A causa dei cambiamenti climatici, sottolinea Almerighi, «le gatte sono fertili quasi sempre e possono tornare in estro pochi giorni dopo il parto. Ciò accelera la proliferazione dei randagi e aggrava l’emergenza sia nelle colonie feline che in strada». Non solo, la referente di Oipa Cagliari ricorda che i gatti di strada, specie i cuccioli senza esperienza nella “vita di strada”, vengono spesso investiti. «Le colonie feline più protette sono relativamente sicure, ma le gatte e i piccoli che vivono sui marciapiedi sono esposti al rischio. Il problema riguarda anche i cuccioli di cane randagi. Oltre alla sofferenza degli animali, è una questione anche di sicurezza per gli automobilisti».

Le difficoltà

Dunque, la proliferazione dei cuccioli non sterilizzati porta a un aumento del fenomeno del randagismo, a incidenti e richieste di soccorso e le risorse a disposizione delle associazioni sono insufficienti. Almerighi sostiene che la situazione «è al collasso» ed evidenzia che le associazioni si fanno carico di animali incinta trovati in strada, provvedendo a sterilizzazioni e adozioni a spese proprie quando i fondi mancano, come in questo caso. «In passato, con i finanziamenti regionali abbiamo potuto aiutare colonie e proprietari privati. Nei progetti finanziati, anche cani e gatti padronali possono essere sterilizzati, soprattutto per chi non può permettersi di farlo di tasca propria». E aggiunge: «L’anagrafe canina dice che a Cagliari non si mettono microchip gratuiti come altrove. Le associazioni pagano 35-40 euro a dispositivo quando trovano un cane randagio. E le giornate della microchippatura non bastano: non si può attendere un mese per identificare un cane trovato oggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti disagi nel Nord Sardegna anche per i collegamenti con la Corsica

Da La Maddalena a Palau,  il viaggio diventa un incubo

Traghetti al completo, anche i residenti restano a terra A causa dello sciopero stop al treno Chilivani-Olbia 
Andrea Busia
Regione

«Manovra, troppi interventi superflui»

Il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c’è poco per lo sviluppo della Sardegna 
Contu (Fimmg): «A rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne»

Case di comunità, i medici di base contro la riforma

Mobilitazione nazionale e sciopero: nel mirino gli orari da rispettare 
Cristina Cossu
L’altro centro.

Ittiri, la lotta è contro il quorum

Caterina Fiori
Il terrore a Modena

«Via la cittadinanza» Il raid di El Koudri spacca il centrodestra

Il 31enne: pensavo che sarei morto Il Viminale studia l’encomio per gli eroi 