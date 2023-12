Sterilizzazione, nuovi macchinari 

È stato inaugurato nei giorni scorsi al San Martino di Oristano il primo impianto di sterilizzazione d’emergenza in un blocco operatorio di un ospedale sardo. I nuovi macchinari saranno utilizzati dalle sale operatorie dell’ospedale San Martino in situazioni particolari e di emergenza (in contesti normali il servizio è effettuato nella sede della ditta Demisterilis che si è aggiudicata l’appalto). Soddisfazione nel blocco operatorio del San Martino, per i sanitari si tratta di una garanzia di sicurezza in più per i pazienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA