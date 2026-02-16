Stereotipi di genere e sicurezza digitale: via ai corsi gratuiti 

Tanti corsi organizzati dal Comune per tutti i gusti e tutte le età. Partiranno a Sestu nei prossimi mesi, tutti gratuiti, come annuncia l’assessore alle politiche sociali Mario Alberto Serrau. «Ci sarà un evento sugli stereotipi di genere ad aprile, uno sull’invecchiamento attivo a maggio, uno sulla sicurezza online a giugno, e uno sull’intelligenza artificiale, in una data ancora da concordare».

Tutto per rendere il pubblico più consapevole su diversi argomenti: «In un momento di cambiamento è doveroso avvicinare tutti alla tecnologia, facendolo con cura e professionalità», continua Serrau. «L’intelligenza artificiale può essere uno strumento utile ma può anche trarre in inganno, mentre le truffe online sono una minaccia sempre crescente per cui è fondamentale essere informati. Inoltre il pericolo colpisce sia anziani che giovani, soprattutto nel caso di truffe o revenge porn».

E gli stereotipi di genere? «L’incontro riguarderà soprattutto l’istruzione, infatti ancora oggi si tende a destinare le ragazze a percorsi di studio umanistici invece che a quelli tecnici o scientifici, insomma, come se secondo qualcuno non fossero portate per la scienza. Sarà un incontro importante non solo per le ragazze ma anche per gli uomini e per i genitori».

Gli incontri saranno a cura della stessa ditta che gestisce lo Sportello digitale del Comune in via Cimabue, e che da due anni aiuta soprattutto le persone anziane a compilare i moduli per richiedere servizi del Comune: «Il processo di digitalizzazione e-governament dà la possibilità di ridurre i tempi per le procedure ma crea problemi per le persone poco inclini alle tecnologie, per questo abbiamo creato lo sportello, e intendiamo potenziarlo ancora per colmare il cosiddetto digital divide», continua la sindaca Paola Secci. In futuro saranno comunicate le date esatte degli incontri.

Tutti per i cittadini di domani invece tre appuntamenti riservati alle scuole, sul tema “bullismo, antidroga e cultura alla legalità”, a cui parteciperanno gli studenti dell’istituto comprensivo Gramsci Rodari: il primo incontro è previsto per giovedì alle 10 nell'aula del Consiglio Comunale. In cattedra il comandante della stazione dei carabinieri Riccardo Pirali. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA