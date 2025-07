Stereolab, Horrors e soci: i suoni indie a Cagliari 

L’arrivo in città del Siren Festival è di certo la grande novità dell’estate cagliaritana: in questo 2025 infatti la popolare rassegna di musica alternativa e internazionale si trasferisce da Vasto (Abruzzo) al capoluogo isolano, portando per la prima volta in Sardegna i celebri Stereolab e The Horrors, in un ricco cartellone che si snoderà tra il Corto Maltese al Poetto e la MusiCa Arena della Fiera da domani a domenica.

In spiaggia

Con una storia lunga undici anni, il Festival si è temporaneamente trovato senza casa dal 2023, per spostarsi a Cagliari con il sostegno dell’amministrazione locale, in un’importante conquista per il territorio. In quest’edizione il team del Siren torna alle origini, riproponendo un’atmosfera curata – e soprattutto slegata dai grandi eventi di massa – rivolta agli appassionati di musica. Nelle quattro serate della manifestazione, il Corto Maltese ospiterà eventi a ingresso gratuito, coinvolgendo il pubblico cagliaritano con concerti, talk e workshop. Domani infatti suoneranno al locale del Poetto i sardi Freak Motel, freschi del nuovo disco “Human Codec”, e Painted Vein, progetto dell’ex New Candys Andrea Volpato, mentre sabato toccherà a Santachiara, giovane new entry di Carosello Records, per finire domenica con i Jagwari, band ligure dal sapore punk, e Maseeni, alias del cantautore Lorenzo Masini. Ad accompagnare i live non saranno solo le dee-jay Maria de la Psicodelia (giovedì e domenica) e Martinikka (venerdì e sabato), ma anche i dibattiti sulla parità di genere nel mercato musicale, promossi con l’associazione Equaly e con Emanuela Teodora Russo di Note Legali, e i laboratori con le artiste Dorit Chrysler e Gold Mass.

Alla Fiera

Il cuore della rassegna sarà però venerdì e sabato alla MusiCa Arena, vedendo il primo giorno i leggendari Stereolab, formazione anglo-francese di pop d’avanguardia fondata nel 1990 da Tim Gaine e Lætitia Sadier (per la prima volta in Sardegna), e le colonne sonore immaginarie e dense di funk-jazz dei milanesi Calibro 35. A precedere i due supergruppi, il punk ruvido dell’ex frontman dei Toy Soldiers Ron Gallo, la cantante e batterista jazz Evita Polidoro, l’accoppiata di cantautorato sperimentale Nicole Atkins & Jim Sclavunos (ex batterista di Nick Cave) e infine le improvvisazioni al theremin dell’austriaca Dorit Chrysler, in passato ospite del Guggenheim. Nella seconda serata, attesi da headliner i britannici The Horrors, idoli del revival gotico e anche loro al debutto nell’Isola con l’ultimo lavoro “Night Life”, anticipati dal free jazz dei The Messthetics, trio per due terzi ex Fugazi e accompagnato dal sassofonista James Brandon Lewis, con cui porteranno il disco collaborativo pubblicato quest’anno. Sempre sabato avrà spazio la psichedelia grezza dei romani Big Mountain County e l’arido grunge delle americane Desert Sharks, così come anche l’elettronica sofisticata della produttrice sarda Gold Mass, eletta artista del 2024 dalla testata indipendente Sa Scena con il suo Ep “Flare”.

