Sono passati 37 anni, ma la voglia di scoprire la verità sulla tragica fine di Gisella Orrù è ancora tanta. Lo testimonia il numeroso pubblico (1200 persone in tre giornate di proiezione) che si è presentato a Carbonia per assistere alle prime presentazioni di “Stelle nel pozzo”, cortometraggio del regista cagliaritano Paolo Carboni ispirato alla storia della giovane 16enne, uccisa e gettata in un pozzo a San Giovanni Suergiu nel 1989. In circostanze mai del tutto chiarite, nonostante la verità giudiziaria abbia emesso le sue condanne. E vorrà dire qualcosa il doppio sold-out per le due proiezioni in programma ieri a Cagliari al cinema Odissea nell’ambito della rassegna Nosu e is Atrus organizzata dall’associazione culturale Babel, che promuove il BabelFilm Festival, che vede Paolo Carboni tra i promotori.

Ombre e interrogativi

La pellicola trae libera ispirazione dalla cronaca di un delitto efferato che scosse profondamente l’opinione pubblica dell’Isola e che a distanza di decenni resta avvolto da ombre e interrogativi, configurandosi come un caso giudiziario mai del tutto risolto. Ad alimentare i dubbi il suicidio in carcere di uno dei condannati e la scomparsa del secondo di cui si sono perse le tracce una volta uscito di prigione. Il film non indaga la cronaca, si cala invece nel contesto umano e sociale in cui maturò la tragedia. Carbonia negli anni Ottanta è una città piegata dalla chiusura delle miniere e segnata dagli effetti della crisi post-industriale tra disoccupazione, degrado urbano e un diffuso senso di abbandono.

L’Isola post-industriale

«Stelle nel Pozzo nasce dall’esigenza di tornare su una vicenda — quella di Gisella Orrù, a cui il corto è liberamente ispirato — che negli anni è stata raccontata molte volte, tra podcast, libri e programmi televisivi, senza che mai lo sguardo si posasse davvero sulla condizione di vita delle giovanissime ragazze coinvolte. Non è la cronaca a interessarmi», spiega il regista Paolo Carboni, «ma ciò che la cronaca ha sempre lasciato fuori campo: l’adolescenza della Sardegna post-industriale di fine anni '80, un mondo mai veramente esplorato dal cinema, fatto di amicizie assolute, di sogni di fuga e di una vulnerabilità che il contesto sociale di Carbonia rendeva ancora più esposta».