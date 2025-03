Stelle mondiali ad Alghero 

Arrivederci Cagliari, benvenuta Alghero. Il mondo del triathlon sbarca nella Riviera del Corallo, dove il 31 maggio si svolgerà la terza prova (su sette in programma) delle World Championship Series. La Sardegna resta sinonimo di Italia nel panorama mondiale, dopo aver ospitato la World Cup (tre edizioni, dal 2016) e le World Series (tre) a Cagliari, la città delle prime volte, e la World Cup ad Arzachena (tre volte). Forte di una più che solida tradizione e del sostegno economico della Regione, ma soprattutto di una competenza organizzativa che è stata ben volentieri implementata dalla Federtriathlon nazionale (che è la vera “concessionaria” della manifestazione), l’Isola potrà ancora veder sfilare le stelle mondiali del nuota-pedala-corri. Sarà la decima gara iridata di triathlon nell’Isola, senza dimenticare il mondiale di triathlon cross del 2015 a Orosei.

Parata di stelle

Lo scorso anno, al Poetto, i cagliaritani ammirarono una gara maschile il cui ordine d’arrivo fu pressoché identico a quello scaturito dalle nauseabonde acque della Senna che a Parigi assegnò le medaglie olimpiche 2024. E non molto dissimile fu ciò che avvenne tra le donne, a conferma dell’assoluto valore di questo appuntamento, grandissimo tra i “grandi eventi” sportivi nell’Isola. Adesso la scena si sposta ad Alghero (partenza e arrivo in pieno centro, sul Lungomare Barcellona), che ha tutte le carte in regola per ambire a ospitare per più anni la manifestazione, considerando l’adeguata capacità ricettiva di cui dispone. Anche per potersi aprire, in futuro, a un evento collaterale dedicato agli age group.

