Stelle Michelin, sono 4 le riconferme in Sardegna 

Nulla da fare quest’anno per la Sardegna, che ha perso l’opportunità di aggiungere una nuova stella alla sua dimensione gastronomica, nonostante addetti al settore e chef confidassero in un esito differente. Anzi le stelle nell’Isola sono addirittura diminuite, scendendo da 6 a 4. La Guida Michelin, alla sua settantesima edizione italiana, ha assegnato le nuove 36 stelle per il 2025. Una cerimonia che ha portato i ristoranti 3 stelle nella penisola a raggiungere quota 14, aggiungendo due nuovi ristoranti con 2 stelle e 33 ristoranti con 1 stella Michelin. In totale, l’Italia conta oggi 393 ristoranti stellati. Tante le conferme e i nomi soliti: tra coloro che continuano a brillare e a collezionare stelle c’è Antonino Cannavacciuolo, premiato anche come Miglior Mentor Chef dell'anno.

Nell’Isola

I gourmet sardi si sono dovuti però accontentare di guardare i giochi da lontano. Negli ultimi mesi, la Sardegna ha infatti perso due ristoranti storici: il Dal Corsaro di Stefano Deidda a Cagliari e Somu a Baja Sardinia di Salvatore Camedda. Quel che emerge è che nell’Isola ora sono rimasti solo quattro ristoranti insigniti con il “macaron”, come vengono chiamate le stelle in gergo: Fradis Minoris a Pula (guidato da Francesco Stara, unico chef sardo tra i quattro e premiato anche con la stella verde per la sostenibilità), Confusion a Porto Cervo (Italo Bassi), Il Fuoco Sacro a San Pantaleo (Luigi Bergeretto) e Gusto by Sadler a San Teodoro (Claudio Sadler). A loro si uniscono altri due locali capitanati da cuochi sardi: Oseleta di Cavaion Veronese con Marco Marras di Bosa e In viaggio di Claudio Melis di Gadoni a Merano, senza considerare Marco Pinna, pastry chef del 2 stelle Seta di Milano. Una lieve consolazione è arrivata dal riconoscimento del Michelin Service Award a Vanessa Melis, originaria della Sardegna, per il suo lavoro al Pascucci al Porticciolo di Fiumicino.

Il giro d’affari

Le aspettative per una ribalta sarda si sono dunque infrante e se qualcuno può pensare che il valore delle stelle sia una semplice vanità, la realtà è differente, in quanto sono in grado di influenzare l’economia di un territorio. Un recente studio realizzato dalla Jfc ha rivelato che nel 2023 i ristoranti stellati hanno accolto circa 2,4 milioni di clienti, generando 438 milioni di euro e un impatto occupazionale di oltre 6.500 posti di lavoro. Proiezioni che per il 2024 indicano un ulteriore incremento, e un fatturato per la Sardegna di 5.112.269,56 euro.

La corona

Non solo stelle sulla Sardegna. L’Agriturismo Sa Mandra di Alghero è stato premiato come il migliore agriturismo in Italia. A decretarlo la guida Il Golosario. «Con estrema gioia e orgoglio vi comunichiamo che siamo stati insigniti della prestigiosa corona rossa unica, come miglior tavola dell’anno per la categoria “Aziende agrituristiche”. Questo premio racchiude 30 anni di passione, sacrificio e amore per il nostro lavoro», hanno commentato i proprietari Rita Pirisi e Mario Murrocu.

