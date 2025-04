Stelle Michelin ai fornelli in cantina 

È tutto pronto per “Le Stelle in Marmilla 2025”, organizzato dalla cantina Su’entu di Sanluri e giunto alla quinta edizione. Ospiti della giornata saranno gli chef stellati Michelin Cristina Bowermam (Glass Hosteria, Roma), Caterina Caraudo (Dattilo, Strongoli), Pier Giorgio Parini ai quali si aggiunge il pasticciere di fama internazionale Gianluca Fusto (Fusto, Milano). Il quinto ospite invece è il ristoratore Piero Pompili del ristorante Al Cambio di Bologna che presenterà il suo libro: Nato Oste.

La manifestazione, domenica, inizierà alle 11 con la degustazione dei vini di Su’entu. Sempre alle 11 lo Show cooking con Gianluca Fusto presentato dal giornalista Ivan Paone e dal fondatore di Su’entu Salvatore Pilloni. Alle 12 il secondo Show Cooking con Cristina Bowerman presentato dai giornalisti Lara De Luna e Francesco Bruno Fadda e da Roberta Pilloni. Dalle 13, al via lo street food stellato curato dagli chef Bowerman, Ceraudo, Fusto e Parini. Dal pomeriggio spazio agli show cooking: alle 14 la presentazione del libro di Piero Pompili Nato Oste, mentre a seguire dalle 15 lo shoow cooking di Caterina Ceraudo con Roberto Sanna e Roberta Pilloni di Su’entu, mentre alle 16 lo chef Pier Giorgio Parini sarà in compagnia di Giulia Salis e Manolo Orgiana con Domenico Sanna della Cantina Su’entu. Dalle 17, musica di Riccardo Mannai Band.

