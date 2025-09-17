Stelle e Palme: il Coni premia i migliori del 2023 

Sono le discipline spesso meno reclamizzate a fare la parte del leone nella cerimonia di premiazione di questo pomeriggio alle 16 al T Hotel di Cagliari. Nella consegna delle Benemerenze Sportive del Coni per l’anno 2023 ad atleti, società, tecnici e dirigenti, spiccano i nomi di due atleti olimpici come la velocista Dalia Kaddari (che come è noto è impegnata a Tokyo nei Mondiali di atletica e non potrà ritirare la medaglia di bronzo) e il pesista Sergio Massidda, unico a essere premiato con la medaglia d’argento (per il secondo posto nel Mondiale).

Due medaglie d’oro

Il massimo riconoscimento della serata sarà la medaglia d’oro riservata a Valentina Risalvato e Sara Daga, campionesse mondiali rispettivamente di surfcasting e palla tamburello. A conferma della capacità che hanno discipline a torto catalogate come “minori” di ottenere grandi risultati, sul proscenio saliranno rappresentanti di sport come calco a 5, beach tennis, badminton, automobilismo, tennistavolo, jockey subacqueo, downhill in mountain bike, judo e lotta, ma anche pugilato e nuoto in acque libere.

Dirigenti e tecnici

Saranno diciassette i dirigenti a ricevere la Stella del Coni, sei i tecnici ai quali è stata assegnata la Palma di bronzo e diciassette le società insignite della Stella. Tra i dirigenti, sul petto di Antonello Montaldo, per tanti anni alla guida del Comitato Sardo della Federtennis, sarà appuntata la Stella d’oro, mentre quella d’argento sarà consegnata dal presidente regionale del Coni, Bruno Perra, ad altri sei dirigenti (Mario Argiolas, Luca Pisano, Giuseppe Meli, Giuliano Bianco, Luciano Saiu, Timoteo Scanu e Giuseppe Devilla) e altri nove si sono meritati quella di bronzo. Tra i tecnici, spicca la Palma di bronzo all’ex velocista azzurro Gianni Puggioni.

Le Stelle alle società

Tra i diciassette riconoscimenti (in questo caso per anzianità e titoli) destinati alle società, brilla l’oro della Stella che sarà consegnata all’Ilvamaddalena che ha compiuto nel 2023 ben centovent’anni di attività. Anche quella d’argento andrà a La Maddalena, grazie allo sci nautico e ai trent’anni di attività (anzi oramai quasi 33) dello Sci Club Saint Tropez. ( c.a.m. )

