«Stelle di Sartiglia illumineranno la città» 

Resta in sella alla grande, politicamente parlando. La poltrona in Giunta di Luca Faedda (delega a cultura, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale e bilancio) non traballa più, anzi. Ieri Giovanni Mascia, segretario provinciale del suo partito (Forza Italia), e Andrea Loche, responsabile organizzativo degli Enti Locali, hanno azzerato le pretese di alcuni consiglieri azzurri che di Faedda chiedevano la testa: «Il partito sostiene senza tentennamenti il nostro assessore, il cui impegno e dedizione nel servire i cittadini sono esemplari e hanno portato risultati tangibili».

Affronta meglio la Sartiglia: mancano 10 giorni.

«Siamo pronti, l’organizzazione dei percorsi va avanti impattando il meno possibile nel centro anche se ovviamente i disagi ci sono. Abbiamo dati confortanti sulle vendite dei biglietti: domenica sold out, martedì c’è ancora disponibilità, ma credo per poco».

Tutto esaurito insomma.

«Assolutamente sì, la risposta c’è stata fin da subito».

Solo che non si sa chi viene.

«Non siamo in grado di tracciare l’acquisto del biglietto ma un dato orientativo si può avere contattando le strutture ricettive per capire la provenienza dei turisti».

Ancora non esiste uno studio di questo tipo.

«In realtà l’Infopoint registra anche i dati di chi chiede. Però sì, non è stata mai fatta un’indagine: avere un’analisi per capire chi viene, età e provenienza, è fondamentale per proporre un’offerta adeguata».

Lavori in corso, insomma.

«Abbiamo eventi durante tutto l’anno che coprono un pubblico ampio. L’offerta culturale sta migliorando e punto sull’arte contemporanea che potrebbe far conoscere la città oltre la Sartiglia. Però uno studio di marketing va fatto».

Quindi il Comune come promuove la Sartiglia nel mondo?

«La Fondazione gestisce integralmente comunicazione e promozione. E il nuovo Magazine Sartiglia, con spazio per la giostra e altrettanto per le bellezze della città e provincia, è un primo passo fondamentale e vincente. Detto questo, è chiaro che gli indirizzi alla Fondazione arrivano dall’amministrazione comunale: io e il presidente, Carlo Cuccu, ci confrontiamo quotidianamente. Però, aggiungo».

Prego.

«Voglio promuovere la città tutto l’anno, sensibilizzando quelle aree europee che con facilità arrivano nell’Isola se non altro perché hanno collegamenti quotidiani o quasi. Quest’anno abbiamo aperto un canale con la Polonia e vorrò capire se trovano giostra e città attrattive per poi promuovere la Sartiglia nei loro eventi. Polonia come Francia o Spagna, ovviamente»

Parentesi Fondazione: posto che il presidente ha un ruolo “istituzionale”, non esiste una direzione “tecnica” e specializzata.

«Sono d’accordo, bisognerebbe averla. La Fondazione però ha un problema di organico e vorrei che ci dia un organigramma funzionale per raggiungere due obiettivi: gestire il sistema culturale, cosa che già si fa con personale qualificato, e colmare le lacune in amministrazione, programmazione e promozione, settori in grande difficoltà. Se si vuole dare gambe alla Fondazione dobbiamo garantire risorse a fronte di loro investimenti: noi siamo pronti a versare contributi per assunzioni».

Ai turisti nei giorni di giostra più che mettere in mostra le bellezze della città si offre un bazar.

«Per quanto di mia competenza sarebbe giusto dare un decoro al centro sulla falsariga del Villaggio Sartiglia. Ci sono tante strade e piazzette con un carico eccessivo e forse gli stalli dovrebbe essere meglio distribuiti. Poi, parliamoci chiaro, il turista quei giorni vuole vedere la giostra, tranne forse il lunedì che ha tempo per visitare la città. Partendo da qui dico che se avessi molte risorse non investirei tanto negli eventi collaterali, anche perché quelli attuali funzionano, quanto nel creare movimenti turistici in altri periodi come Pasqua».

Sembra incredibile ma manca un museo della Sartiglia.

«Prima di tutto si deve discutere di contenuti perché si continua a parlare solo di spazi, che il Comune non ha. Oggi esiste il Centro di documentazione che funziona ma è piccolo. Per un museo dobbiamo definire quali sono i contenuti, non banali. Oggi questo progetto manca perché mancano gli spazi. Palazzo Paderi? Potrebbe essere adeguato ma al momento non è nostro».

Nel progetto di ristrutturazione della Reggia giudicale, una parte è destinata al Comune per allestire un museo: potrebbe nascere lì?

«Bisognerebbe conoscere il progetto e quindi la parte destinata al Comune. Se gli spazi sono adeguati, perché no».

E perché non creare anche un altro piccolo polo museale nel nuovo mercato in via Mazzini, teatro delle pariglie?

«Avere un museo diffuso sarebbe una buona idea, ovvio che anche qui vanno studiati i contenuti. Poi sa che cosa vorrei fare? Investire sulle attrazione immersive, affascinanti per grandi e piccoli».

Perché i giovani non vivono la Sartiglia e il Carnevale nel cuore della città?

«Sono oristanese e da ragazzo vivevo la Sartiglia nel centro storico. Noi oggi dobbiamo organizzare eventi per i giovani dentro le mura in modo che riescano a divertirsi tra la gente».

Mi dica tre simboli della Sartiglia visibili in città.

« Non so se valgono: il Centro di documentazione e la stella sulla strada in via Duomo. Stop».

Pochini.

«Sì, almeno nei due percorsi servirebbero indicazioni utili e magari si potrebbe organizzare un concorso di idee. Anche se abbiamo un progetto in corso».

Quale?

«Dopo aver installato le brocche sul cielo di via Dritta vorremo completare il museo a cielo aperto. Abbiamo contattato l’istituto Othoca perché con le loro stampanti in 3D riproducano le stelle della giostra da appendere lungo via Eleonora d’Arborea».

