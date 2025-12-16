Stelle della Sartiglia per colorare il centro storico  

Rosse, gialle, blu, arancioni e verdi: le stelle della Sartiglia si preparano a colorare il centro storico e a raccontare Oristano anche quando i cavalli non corrono. Il progetto “Museo a cielo aperto” compie un altro passo e, dopo le brocche in corso Umberto, aggiunge un altro segno identitario.

L’intervento prevede la realizzazione di 65 stelle, complete di supporti, che saranno collocate in via Eleonora, a ridosso di via Duomo dove pulsa il cuore della giostra.

A ricordare le origini del percorso è stato il sindaco Massimiliano Sanna, che ha sottolineato come il museo urbano affondi le radici nei primi anni Duemila, quando l’iniziativa prese forma e lui era assessore alla Cultura. Il progetto è promosso dal Comune in collaborazione con il tecnico industriale Othoca e finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Protagonisti sono stati gli studenti della quarta F indirizzo informatico, che hanno raccontato l’entusiasmo per un’esperienza «bella ma impegnativa», ogni stella ha richiesto circa 24 ore di lavoro, dalla progettazione alla stampa 3D alla rifinitura. Alla presentazione ieri erano presenti la responsabile comunale del servizio Cultura Roberta Fais, il dirigente scolastico Serafino Piras, docenti e studenti e anche l’ex preside dell’Othoca Franco Frongia. ( m.g. )

