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I riconoscimenti.
03 maggio 2026 alle 00:07

Stelle al merito, premiati da Mattarella venti lavoratori sardi 

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Sono venti le Stelle al Merito del Lavoro consegnate venerdì in Prefettura ad altrettanti sardi premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per essersi contraddistinti nelle loro rispettive professioni. Alla cerimonia, oltre alla prefetta Paola Dessì, ha preso parte anche la presidente della Regione Alessandra Todde.

I venti nuovi Maestri del Lavoro sono Oliviero Borsato (Selargius),Tiziana Cadeddu (Quartu), Sergio Cardona (Cagliari), Giacomino Dessena (Orosei), Giovanna Dessena (Cagliari), Luca Fadda (Oristano), Francesco Ferrai (Budoni), Franca Maria Littera (Olbia), Mario Masia (Thiesi), Antonella Mura (Dolianova), Salvatore Pau (Sanluri), Marco Pisano (Carbonia), Maria Vittoria Sanna (Cagliari), Alessandro Scillieri (Quartu), Mauro Sedda (Carbonia), Tonina Serra (Sennori), Fabrizio Sirigu (Quartu), Quintina Succu (Cagliari), Giorgio Cosimo Taccori (Olbia), Giampiero Vacca (Sestu). La prefetta Dessì, in particolare, si è soffermato sull’importanza del lavoro, evidenziando come i 20 nuovi Maestri del lavoro sardi, «con il loro impegno e dedizione, hanno contribuito al progresso del nostro Paese, rappresentando una testimonianza da trasmettere alle nuove generazioni».

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