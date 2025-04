Stelle al merito per tre dipendenti 

Tra i 94 dipendenti di Poste insigniti della “Stella al merito del lavoro” tre sono oristanesi: Michelina Dessì (responsabile del Centro di distribuzione di via Liguria a Oristano), Antonella Piras (coordinatrice regionale dell’amministrazione del personale) e Giacomo Incani (direttore dell’ufficio postale di Mogoro). In attesa del conferimento formale da parte della Prefettura di Cagliari, in calendario giovedì, i tre dipendenti si dicono tutti ovviamente onorati di ricevere questo riconoscimento. «Il recapito è un mondo straordinario dove contano i rapporti umani, la quotidianità fatta di piccoli gesti, di attenzioni e di sorrisi», commenta Michelina Dessì. «Ringrazio Poste per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di svolgere il lavoro che avrei voluto fare, la mia famiglia e tutti i colleghi che ho avuto modo di conoscere in tanti anni di attività lavorativa», sottolinea Piras. «Sono rimasto piacevolmente sorpreso e felice quando mi è arrivata notizia di essere stato scelto per la candidatura alla “Stella al merito”. Ci tengo a ringraziare i miei responsabili e tutta l’Azienda», conclude Incani. ( m. g. )

