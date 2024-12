Stellantis-Governo, stamattina il tavolo 

Stellantis e il governo a un passo dall’accordo. Non un’intesa formale, ma un impegno di tutte le parti - esecutivo, azienda, sindacati, presidenti delle Regioni e Anfia, l’associazione della componentistica - con la condivisione di attività e linee di intervento per affrontare una fase molto complessa per l’automotive. Al tavolo di oggi, convocato dal ministro Adolfo Urso, il governo dovrebbe mettere in campo upiù risorse dopo il taglio dei mesi scorsi al fondo per il comparto. «Credo che arriveremo a trovare circa un miliardo per sostenere l'industria dell'auto», ha detto giorni fa il vicepremier Antonio Tajani. Stellantis metterà nero su bianco i suoi impegni per ogni sito italiano. Sarà Jean-Philippe Imparato, capo Europa di Stellantis, a illustrare il piano. Molte cose sono già emerse: nuovi modelli per Mirafiori, Pomigliano e Cassino, il ritorno delle auto ibride più apprezzate, la centralità di Atessa per i veicoli commerciali.

