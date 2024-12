Stellantis a picco, si dimette Tavares 

Esplode la crisi del settore auto, con la grande agitazione nel gruppo Volkswagen, per via dello scontro col potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi Ig Metall, e soprattutto dentro Stellantis, dove si dimette l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il suo contratto sarebbe scaduto solo nel 2026.

Male l’elettrico

La notizia del passo indietro del Ceo della holding con sede nei Paesi Bassi, nata dalla fusione tra Fiat-Chrysler e Psa, è arrivata ieri sera, ma le fibrillazioni duravano da parecchio tempo. A dare lo scossone definitivo sono stati i risultati negativi del terzo trimestre, e in particolare il crollo delle vendite negli Stati Uniti. Il cda del gruppo, presieduto da John Elkann, ha già accettato le dimissioni e avviato la ricerca di un nuovo manager; nel frattempo le funzioni di Tavares saranno rilevate da un comitato esecutivo guidato dallo stesso Elkann, che ieri – oltre ai ringraziamenti rituali per il ceo uscente – ha confermato l’intenzione di lavorare immediatamente per la sostituzione.

La crisi di Stellantis, in particolare legata al flop degli investimenti sull’auto elettrica, preoccupava da tempo la politica europea, e quella italiana in particolare. Il leader di Azione Carlo Calenda ieri ha subito chiesto che John Elkann riferisca in Parlamento a riferire sulla salute del gruppo che comprende l’intera industria automobilistica italiana, e la stessa richiesta è arrivata da FdI e Avs. La Lega invece ha ironizzato sulla buonuscita di Tavares, finora il manager più pagato al mondo nel suo settore.

In Germania

Ma non se la passa bene neppure il principale produttore automobilistico europeo; i dipendenti della Volkswagen sono stati chiamati a sospendere il lavoro a oltranza a partire da oggi, per opporsi alle migliaia di tagli di posti previsti dal gruppo. Un primo passo di un movimento che potrebbe assumere proporzioni senza precedenti se i vertici dell'azienda e i rappresentanti del personale non riuscissero a raggiungere un accordo sulle misure di riduzione dei costi per ristrutturare il gruppo in crisi. Almeno così ha lasciato intendere Ig Metall, che ha minacciato la lotta «più dura che Volkswagen abbia mai visto». Il tutto nel bel mezzo della campagna per le elezioni anticipate in Germania. «Gli scioperi di avvertimento inizieranno lunedì in tutte le fabbriche», ha reso noto in una nota stampa Thorsten Gröger, negoziatore del sindacato metalmeccanico.

Il periodo di dialogo sociale che la Germania ritiene obbligatorio si è infatti chiuso per 120mila dipendenti del marchio alla mezzanotte di venerdì con un muro contro muro che ha portato alla mossa quasi inevitabile annunciata dal sindacato. «Se necessario, questa sarà la battaglia contrattuale collettiva più dura che Volkswagen abbia mai conosciuto», ha avvertito Gröger. Il gruppo di Wolfsburg ha affermato di «rispettare i diritti dei dipendenti» e di credere nel «dialogo costruttivo».

