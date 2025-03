stella rossa villacidro: la vetta è vicina 

La sesta giornata di ritorno de torneo Uisp alimenta le ambizioni della Stella Rossa Villacidro, che avvicina sensibilmente la vetta della classifica Over.

Il successo dei biancorossi sull’Ales nell’anticipo di venerdì permette loro di ridurre a due punti il margine di distanza dalla capolista Real Putzu (che ha riposato e che mercoledì recupera la gara con la WS10 Senorbì, valida per il quarto turno di ritorno). La doppietta del solito Agostino e le reti di Porcu e Orrù, affondano l’Ales (a segno con Cauli e Scintu) che scivola al settimo posto.

Aggancia il terzo posto invece la Monreale: con il successo sugli Amatori Guspini firmato da Sanna e Atzeni i sangavinesi sorpassano il Seddori (in rete con Floris), fermato sul pari per 1-1 dal Sant’Andrea Frius, ora ottavo proprio in condominio con i guspinesi. Alla Polisportiva Guasila 2022 non basta Lai (doppietta) e la squadra impatta a sorpresa contro una sorprendente WS 10 Senorbì (2-2)

La Polisportiva Isili invece fa il colpaccio contro la Polisportiva Villamarese 2023, battuta 3-2 grazie ad Atzori e Cordella (doppietta). I rossoblù salgono a quota undici.

RIPRODUZIONE RISERVATA