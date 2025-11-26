VaiOnline
Sant’Antioco.
27 novembre 2025 alle 00:17

Stella Michelin a Lorenzo Lai 

È firmata dal talento di Lorenzo Lai, giovane chef originario di Sant’Antioco, la nuova stella Michelin 2026 assegnata al ristorante Agli Amici Dopolavoro sull’Isola delle Rose, a Venezia. Un traguardo che corona un percorso costruito con rigore, studio e anni di alta cucina tra Italia ed Europa. Si forma all’alberghiero di Arzachena e muove i primi passi negli hotel a 5 stelle della Costa Smeralda. Poi la scuola Cast Alimenti di Brescia, come assistente di chef internazionali, ne accelera la crescita e lo porta a confrontarsi con cucine stellate: Four Seasons e Contraste a Milano, Villa Crespi, The Waterside Inn in Inghilterra, fino ai templi spagnoli Quique Dacosta ed El Celler de Can Roca. Salto definitivo nel gruppo Agli Amici di Emanuele Scarello, dove diventa figura di riferimento e poi il progetto veneziano che lo ha portato alla stella Michelin. (s. g.)

