Stella Maris, a Bosa la suggestiva processione in barca 

Una ricorrenza molto sentita, a Bosa, tra fede e tradizione. Oggi la festa della Madonna del Mare con le suggestive processioni a mare, le barche dei pescatori e il simulacro di Santa Maria Stella Maris portato sulla barca del priore. Al mattino il percorso è tra il santuario di Santa Maria Stella Maris e la cattedrale con l’arrivo al molo fluviale di Bosa Marina, dove nel piazzale Passino si svolgerà la messa che sarà celebrata all'aperto. Quindi l’imbarco della Madonna del mare e la partenza della prima processione fluviale in direzione della città. Qui, intorno alle 11, lo sbarco e la processione a piedi nel centro storico; alle 12 la celebrazione della messa in cattedrale. Alle 17 il rientro, con il corteo fluviale che raggiunge Bosa Marina per trasferirsi poi al santuario dove sarà celebrata la santa messa solenne, come sempre molto sentita e partecipata. I festeggiamenti si concluderanno alle 23 con i fuochi d’artificio, altro storico appuntamento. Un altro evento attesissimo dell’agosto bosano è il Carnevale estivo. La goliardica manifestazione si terrà il 9 agosto, promossa dall’associazione Karrasegare ‘Osinku. Un’occasione speciale per stare insieme e divertirsi. Il ritrovo è fissato in piazza Carmine dalle 21.30 per la proiezione del video del Carrasegare 'Osincu e una serata di musica con i DJ fino a notte fonda.

RIPRODUZIONE RISERVATA