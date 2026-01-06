Stella è sparita, il paese si mobilita 

È sparita la notte di Capodanno – forse spaventata dai botti - e non è più tornata a casa, ma per ritrovare Stella, la cagnolina del sindaco Beniamino Garau, si sono mobilitate tantissime persone. L’hanno cercata nell’ex comunità montana, nelle colline circostanti e hanno provato a battere anche le strade di montagna, ma dell’animale non è stata trovata alcuna traccia: con il passare dei giorni si affievoliscono le speranze di ritrovarla.

Le segnalazioni

«L’abbiamo vista per l’ultima volta poco prima della mezzanotte del 31 dicembre, quando siamo usciti di casa per andare a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza», racconta Beniamino Garau. «Non so dire se sia sgusciata fuori dal cancello mentre andavamo via, ma le telecamere non hanno registrato alcun movimento, è come se fosse sparita nel nulla. L’abbiamo cercata ovunque, ho provato a percorrere di notte le strade di montagna per sentire nel silenzio un suo lamento, ma nulla: Stella è con noi dal 2021, e per la nostra famiglia è come se fosse una bambina, siamo disperati». In questi giorni la famiglia del sindaco ha ricevuto tanta solidarietà, in molti hanno partecipato alle ricerche, e sono arrivate segnalazioni anche da altri paesi del circondario, ma ogni animale individuato non era Stella. «Ringrazio tutti», dice Garau, «solo chi ama gli animali può capire cosa stiamo passando, io non so che fine abbia fatto la nostra cagnolina, ma mi rifiuto di credere, come qualcuno sostiene, che sia stata presa per farmi un dispetto. Questa vicenda è stata strumentalizzata, è vero il cane potrebbe essere stato spaventato dai botti come altri scappati da casa e poi ritrovati negli ultimi giorni dalla polizia locale, ma bisogna fare chiarezza: l’ordinanza comunale contro i botti non è in grado di impedirne l’utilizzo in tutto il territorio, ma i sindaci hanno il dovere morale di sensibilizzare i cittadini affinché prendano coscienza di quello che possono provocare».

La cultura da costruire

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, spiega come la notte di Capodanno gli agenti siano riusciti a limitare l’utilizzo dei materiali pirotecnici in piazza Liori, dove si è tenuto il concerto organizzato dal Comune: «Sarebbe impossibile controllare ciò che avviene in tutto il territorio, durante la serata siamo stati impegnati a garantire la sicurezza in piazza, controllando che nessuno facesse esplodere materiali pericolosi, abbiamo anche bloccato il lancio di diverse lanterne luminose, che possono provocare incendi. Per fortuna nessuno si è fatto male, resta il problema dello spavento che i fuochi d’artificio causano agli animali: le ordinanze per sensibilizzare i cittadini sono importanti, ma quello che occorre è una svolta culturale globale».

