Stella d’Italia nella Città degli angeli 

C’è una linea sottile che parte da Cabras, attraversa l’oceano e arriva a Los Angeles. Su quella linea cammina da più di vent’anni Anna Manunza, sarda di nascita, cittadina del mondo per vocazione. Dal 2012 vive a Los Angeles, dove è diventata un’instancabile promotrice dell’identità italiana nel panorama culturale californiano. Il suo impegno è stato riconosciuto con una delle più alte onorificenze civili: il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, una delle massime onorificenze civili, conferita dal Presidente della Repubblica a chi, in Italia o all’estero, «costruisce ponti di amicizia tra i popoli».

«Un grande onore»

«Non mi sarei mai aspettata un riconoscimento simile – racconta Manunza – Lo considero un onore enorme, in un momento non casuale: da metà della mia vita sono lontana da casa». Un’affermazione che racchiude tutto il peso e il valore di un percorso iniziato nei primi anni Duemila quando, studentessa di Lingue e letterature straniere all’università di Cagliari, vola in Germania per l’Erasmus.

È la prima volta lontano dalla sua amata Cabras. Quell’esperienza si rivela però solo il primo passo di un cammino internazionale che l’ha portata lontano geograficamente, ma mai distante dalle sue radici.

Dai Tenores a Pavarotti

L’amore per la sua terra si è tradotto in eventi concreti e risultati tangibili. Nel 2018 ha organizzato la visita di una delegazione della Regione Sardegna negli Stati Uniti, in occasione del mese della cultura italo-americana. «È stato un momento memorabile - ricorda Anna Manunza - i Tenores Supramonte di Orgosolo si sono esibiti davanti al Consiglio comunale di Los Angeles: una scena storica, in cui l’antico canto sardo ha risuonato tra i grattacieli americani». Due anni dopo, un’impresa straordinaria: ottenere una stella sulla Hollywood Walk of Fame in onore del Maestro Luciano Pavarotti. Il suo impegno le è valso diversi riconoscimenti, tra cui quello della “Little Italy of Los Angeles association”, che ha premiato la sua capacità di rafforzare il senso di comunità tra gli italo-americani. Nel 2023, in occasione del 25º anniversario della scomparsa di Frank Sinatra, è riuscita a far illuminare il palazzo comunale di Los Angeles. L’anno successivo, Anna ha dato un contributo fondamentale durante la tappa della nave Amerigo Vespucci in America. «Il Villaggio Italia a San Pedro, creato per l’occasione, ha attirato oltre 72.000 visitatori in una sola settimana», racconta.

Il futuro

Ma il viaggio della 46enne cabrarese non è finito. «Sto lavorando alla Coppa del Mondo e ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028”, rivela. Nonostante i traguardi, resta forte il legame con casa. «Stare lontana dagli affetti non è semplice – confessa – il momento più difficile è stato durante il Covid. Mia mamma ha avuto problemi di salute: dopo una breve visita le avevo promesso che sarei tornata a breve, invece è scattato il lockdown». Tra i sogni nel cassetto di Anna Manunza ce n’è uno in particolare: tornare per la Corsa degli Scalzi. «Ogni anno la seguo in diretta e sono sempre “cadrasa de prantu” - dice sfoderando il suo dialetto - ma vederla dal vivo è un’altra cosa».

