“Stella di mare”: giallo a Sant’Elia con Pulixi 

Il maestrale che infuria su Cagliari trascina a riva un corpo martoriato dai gabbiani e distrutto dalla furia dell’uomo. La giovanissima Maristella Coga era uno splendore. Tutti credevano che fosse destinata a lasciare i quartieri popolari volando a Milano, prendendosi il mondo. Ma dietro i suoi limpidi occhi azzurri c’era la consapevolezza del proprio fascino, la malizia di chi è cresciuto in fretta, tenendo a bada gli uomini che la desideravano e guardandosi le spalle dalle donne che la vedevano come una minaccia. Finché qualcuno le ha strappato la vita e ne ha deturpato la bellezza, infierendo con crudeltà sul suo corpo. In questo scenario, Cagliari – con il suo mare splendente cui fanno da contraltare i quartieri popolari in cui il futuro sembra solo un miraggio – è protagonista del nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi.

“Stella di mare” (Rizzoli), da oggi in libreria, è la quarta indagine delle ispettrici Mara Rais e Eva Croce – il sesto libro in cui troviamo l’iconico Vito Strega, l’investigatore nato nel 2015 – creando un mix di personaggi diversi ma amabilmente complementari, spaziando dalle indagini cruente al folklore dei dialetti che si intrecciano sulla pagina, consentendo ai lettori di fidelizzarsi e seguendo le vicissitudini private che, libro dopo libro, diventano sempre più complesse e intime. Eva e Mara, in servizio a Cagliari, hanno imparato a fidarsi l’una dell’altra e a rispettarsi ma entrambe fanno i conti con una vita privata disastrosa. Ed ecco Clara Pontecorvo, un’agente di Polizia di un metro e novantotto, una tiratrice scelta con l’ebbrezza del poligono. Sono loro il cuore pulsante della Sis – Sezione indagini speciali - un’unità speciale anticrimine istituita da Vito Strega, criminologo con un passato traumatico che gli ha lasciato delle allucinazioni uditive che si affollano nella sua testa e che sin dall’infanzia cerca vanamente di domare ricorrendo al jazz e alla boxe.

Il 26enne Samuel Bullegas, re dello spaccio a Cagliari, è in cima alla lista dei sospettati perché Stella era indomabile e forse, il giovane boss mal sopportava il suo carattere. Ma le ispettrici temono che possa trattarsi di una vendetta trasversale nel mondo della droga e la famiglia disastrata della ragazza aggiunge ulteriori sospettati. Pulixi, cagliaritano, classe ’82, racconta le indagini mixando personaggi e tenendo sempre alto il ritmo ma la parte più avvincente di questo noir è la costruzione del contesto, il modo in cui parla dei mille volti della sua città narrando la storia del quartiere Sant’Elia - «il figlio illegittimo di Cagliari» - e della sua gente che si chiude a riccio, contrastando le indagini delle ispettrici. Prima lazzaretto, poi rifugio per gli sfollati «provenienti dalle vicine grotte di Bonaria e dai quartieri rasi al suolo dalle bombe», dopo i bombardamenti del ’43, proprio grazie al suo affaccio a mare, Sant’Elia divenne una coesa comunità di uomini di mare che ha sempre dovuto fare i conti – scrive Pulixi – con i pregiudizi della gente, punendo chi non proteggeva i segreti del quartiere.

E intanto, a Milano, una donna si intrufola da stalker nella vita privata di Vito Strega, scavando nei suoi memorabilia, andando a caccia di risposte e noi con lei scopriamo le cicatrici del criminologo. E del resto, vista l’efferatezza del crimine e anche per tenere a bada le voci che lo tormentano, Strega correrà sull’isola, sino a dover prendere una scelta davvero difficile in un susseguirsi di colpi di scena. Infine, lo scirocco prenderà il posto del maestrale su Cagliari e lo stile accattivante, a tratti crudo, a tratti malinconico di Pulixi, ci condurrà sino alla soluzione del caso.

