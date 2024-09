«Stella di Mare, avvallamenti e degrado» 

Non ha l’aspetto dei giorni migliori la lottizzazione di Stella di mare 1, nel litorale quartese. Sembrano lontanissimi i tempi in cui la zona era una delle mete più ricercate della costa, anche da parte dei turisti. Adesso invece a farla da padrone è il degrado: le strade sono dissestate, i marciapiedi sono impraticabili con la pavimentazione completamente sollevata dalle radici degli alberi, senza manutenzione da tempo.

«Le strade di questo villaggio versano in condizioni pietose» conferma una residente, Maria Concetta Rosa Giannalia, «con gli interventi di scavo per il posizionamento dei cavi dell'energia elettrica, dei lampioni, della fibra ottica, sono state sventrate, scavate, e non ristrutturate con un lavoro a regola d'arte, visto che dopo qualche mese i rattoppi si sono aperti lasciando fossi sbilenchi che rovinano le auto e i malcapitati passanti». Non solo: «Al disastro, nel tempo, hanno contribuito anche le radici degli alberi che fiancheggiano le strade, i marciapiedi sono totalmente distrutti e intransitabili e i fossi vengono ricoperti dagli aghi dei pini secchi e scivolosi che non vengono mai raccolti. Diversi anziani sono inciampati e caduti rovinosamente e continuano a cadere perché neppure a piedi è possibile transitare in questo villaggio. I turisti e i residenti hanno bisogno di servizi oltre che del bellissimo mare».

