Flumini.
15 febbraio 2026 alle 00:29

«Stella di Mare 1, la situazione è critica» 

«Servono interventi immediati a Stella di Mare 1 e nel litorale». Il coordinamento cittadino di FdI interviene sulle recenti segnalazioni dei residenti di Flumini. «Negli ultimi giorni», si legge in una nota del coordinamento, «abbiamo ricevuto numerose segnalazioni che denunciano condizioni sempre più critiche per quanto riguarda strade, marciapiedi e aree verdi. Il maltempo delle ultime settimane non ha fatto altro che peggiorare una situazione già compromessa». In particolare viene fatto riferimento a Stella di Mare 1: «Tra carreggiate dissestate, marciapiedi impraticabili e alberature che necessitano di una gestione attenta e programmata, non è più possibile rinviare interventi che i residenti attendono da troppo tempo». Da qui la richiesta di FdI «che le aree di Flumini e del litorale vengano inserite nelle prossime programmazioni di riqualificazione e manutenzione, con interventi sia sulla viabilità sia sulla cura del verde pubblico».

