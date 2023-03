Stella d’argento al Circolo nautico  

Una gran bella notizia per lo sport oristanese ed in particolare per la società del Circolo nautico Oristano. Arriva direttamente dalla Giunta nazionale del Coni che, considerati gli eccezionali risultati nazionali, europei, mondiali e olimpici conseguiti dal sodalizio, ha insignito della prestigiosa Stella d'argento al merito sportivo il sodalizio.

Ma non basta, al presidente della società Gianmarco Patta è stata attribuita la Palma d'argento al merito tecnico, mentre agli allenatori Andrea Lilliu e Stefano Loddo la Palma di bronzo al merito tecnico. Riconoscimenti importanti considerato anche il fatto che su 39 onorificenze, concesse dalla Giunta nazionale del Coni ed assegnate allo sport sardo, ben 4 sono andate al Circolo nautico Oristano.

Premi più che meritati per la società, il suo massimo dirigente ed i tecnici che stanno vivendo delle annate davvero eccezionali, visto che che stanno contribuendo in maniera fattiva ai successi internazionali ed olimpici della Nazionale. Non bisogna dimenticare infatti la medaglia di bronzo di canottaggio alle Olimpiadi di Tokio vinta da Stefano Oppo, atleta nato nel club oristanese, così come Stefano Loddo è il coach di Manfredi Rizza che agli stessi giochi olimpici ha ottenuto la medaglia d’argento. (s. c.)

